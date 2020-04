Gottesdienste im Kreis Kleve: Ostern geht auch online

Kreis Kleve. Viele Kirchengemeinden im Kreis Kleve bieten an den Ostertagen einen Gottesdienst im Internet an. Die Christen sind mit Aktionen erfinderisch

Ostern ist das klassische Fest der Familie. Doch Verwandte besuchen, sich mit Freunden treffen oder ein Bierchen am Osterfeuer trinken ist in diesem Jahr nicht möglich. Selbst der österliche Gottesdienst in der Kirche muss ausfallen. Doch die Christen im Kreis Kleve müssen nicht auf den Segen zum höchsten Feiertag verzichten.

Viele Kirchengemeinden bieten einen Online-Gottesdienst an und planen auch besondere Aktionen. Wir präsentierten an dieser Stelle einen Auszug der zahlreichen Angebote.

Katholisch

Die Klever Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt bietet an den Ostertagen mehrere Livestreams: Und zwar zur Osternacht (21 Uhr) und Ostersonntag und Ostermontag (jeweils 9 Uhr). Die jeweilige Aufzeichnung steht dann noch einige Zeit im Anschluss zur Verfügung: www.himmelfahrt-kleve.de. Die Kirchen in Materborn und Kellen (St. Willibrord) sind tagsüber geöffnet.

In Bedburg-Hau werden die Gottesdienste der Ostertage auf der Internetseite www.hl-johannes.de veröffentlicht. Man kann sie auch auf You-Tube verfolgen.

In Kranenburg werden die Festgottesdienste auf die Seite www.kriche-Kranenburg.de zu sehen sein. Osterkerzen können für 3,50 Euro in der Kirche erworben werden.

Kleve und Umland Gottesdienste im Internet Wer zu Ostern den Gottesdienst des Münsteraner Bischofs oder in der Kevelaerer Wallfahrtskirche sehen möchte, der kann dies auch im Internet tun. Das Bistum überträgt die Gottesdienste aus Münster auf www.bistum-muenster.de. Der Gottesdienst in Kevelaer ist auf www.wallfahrt-kevelaer.de zu finden.

Die Kirchengemeinde GocherLand wird am Ostersamstag die Osterkerzen und Osterlichter segnen. Am Ostersonntag läuten bundesweit zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr die Glocken aller christlichen Kirchen und Kapellen. Das Gocher TV überträgt einen ökumenischen Oster-Gottesdienst. www.goch.tv.

In Weeze sind die Kirchen täglich ab 8.30 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr erfolgt ein Abendläuten.

Evangelisch

Auch die evangelische Kirche bietet viele Gottesdienste online an. Alle Angebot finden sich grundsätzlich auf der Seite: www.kirchenkreis-kleve.de

In Goch wird am Ostersonntag um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf www.goch.tv übertragen.

In Kalkar und Neulouisendorf halten das Pfarrerehepaar Hagen die Stellung. sie nehmen am Ostersonntag um 10.45 Uhr Gebete und Gedanken auf. Wer ein Gebet senden möchte: thomas.hagen@ekir.de.

In Louisendorf und Pfalzdorf feiern Gemeindemitglieder „Gottesdienst am Küchentisch“. Einloggen geht via www.krichenkreis-kleve.de/louisendorf.

Die Klever Gemeinde bietet Youtube-Andachten und Kirchenmusik im Internet. Karsamstag gibt es eine Ostervesper aus der katholischen St. Anna-Kirche und Ostersonntag eine Online-Andacht zum Osterfest mit Pfarrer Rohländer - um 11 Uhr.

In Kranenburg und Schenkenschanz-Keeken wird ein Kuschelgottesdienst zum Mitfeiern angeboten. Am Ostersonntag werden an der Kirchentür in Kranenburg Osterkerzen zum Abholen angeboten - von 6 bis 7 Uhr. Und auf Schenkenschanz wird zwischen 11 und 12 Uhr ein Osterspaziergang organisiert.