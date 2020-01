Großbrand in Uedem: Polizei sucht verdächtiges Fahrzeug

Ein verheerendes Feuer hat am Sonntag, 29. Dezember, beim Autozulieferer Mühlhoff in Uedem einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Inzwischen hat die Kripo Kameras im Außenbereich des Geländes ausgewertet: Die Ermittlungskommission sucht nun ein verdächtiges Fahrzeug, das möglicherweise mit dem Großbrand in Verbindung stehen könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 6 Uhr am Brandtag diesen Pkw beobachtet haben, sich zu melden (02824-880).

„Bei der Auswertung diverser Kameras im Außenbereich des Mühlhoffgeländes ist die Kripo auf die Spur eines möglicherweise mit dem Großbrand in Verbindung stehenden Fahrzeuges gestoßen“, heißt es. Nach Polizeiangaben zeigen die Bilder der Kamera vom 29. Dezember, dem Tag des Brandes, um 6 Uhr morgens Scheinwerferbewegungen eines Autos. Dieses bewegt sich rückwärts auf einem Weg, der von der Gocher Straße zwischen dem Klärwerk und dem dortigen Umspannwerk führt. Danach verschwindet das Scheinwerferlicht aus dem Blickwinkel der Kamera. Von diesem Weg gelangt man laut Polizei an den rückwärtigen Bereich des Firmengeländes, das durch einen Zaun gesichert ist.

Polizei: Der oder die Täter haben sich ausgekannt

Schnell hatte sich nach dem Feuer der Verdacht der Brandstiftung bestätigt. Die Polizei geht auch davon aus, „dass der oder die Täter sich sowohl auf dem Betriebsgelände als auch in den Produktionsstätten ausgekannt haben müssen.“ Das schrieb sie in einer Mitteilung. Ebenso sicher sei, dass an mehreren Stellen der Brand nahezu zeitgleich ausgebrochen ist.

Großbrand bei Mühlhoff in Uedem 1 / 11 Großbrand bei Mühlhoff in Uedem Am Sonntag brannte es beim Unternehmen Mühlhoff in Uedem. Foto: Christian Creon Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Polizei hat eine fünfköpfige Ermittlungskommission eingesetzt. Ein Brandsachverständiger sei hinzugezogen worden. Entgegen ersten Erkenntnissen sei der Einbruchalarm bei einem Wachunternehmen erst am Sonntag gegen 3.40 Uhr auf. Offenbar sei aber zunächst nichts Verdächtiges festgestellt worden. Die Polizei spricht inzwischen von einem Schaden in Millionenhöhe.

Rauch aus Uedem war kilometerweit zu sehen - 200 Einsatzkräfte vor Ort

Der Rauch war am Sonntag kilometerweit zu sehen. Sieben der insgesamt zwölf Hallen des Unternehmens waren von dem Flammen betroffen. Die fünf nicht in Brand stehenden Gebäude waren zeitweise von den Flammen bedroht und mussten von der Feuerwehr abgesichert werden, teilte Marie Göcke von der Feuerwehr Uedem mit.

„Wir haben zum Schutz der anderen Hallen eine Riegelstellung aufgebaut“, erklärte Feuerwehrsprecher Patric Kuhn. In Flammen stand auch das Verwaltungsgebäude der Maschinenfabrik. Zwei der Werkshallen stürzten teilweise ein. Die Feuerwehr war mit 200 Einsatzkräften vor Ort. „Wir haben hier alles alarmiert, was ging“, beschrieb Göcke die Lage am Sonntag.

Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Die Polizei geht von einer Brandstiftung in Uedem aus. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Warnung über die App „Nina“

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 8.10 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr. Um 8.49 Uhr ging auch eine Warnung über die App „Nina“ heraus. Neben der Feuerwehr aus Uedem kämpften die Löschzüge aus Kalkar, Goch, Weeze, Geldern und der Bundeswehr vom Kalkarer Paulsberg an der Mühlhoffstraße gegen die Flammen.

„Der Betrieb steht im Vollbrand“, sagte die Feuerwehr-Sprecherin. Auch Einheiten des DRK waren zur Unglücksstelle geeilt. Sie kümmerten sich um die Versorgung der Feuerwehren. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst angefordert worden.

Schadenshöhe auf höheren sechsstelligen Betrag geschätzt

Aus Essen angefordert wurde außerdem ein sogenannter Messzug. Hier wurden Luftproben auf mögliche Gesundheitsrisiken untersucht. Bis das Ergebnis feststehe, so Göcke, sollten Anwohner in ihren Wohnungen und Häusern bleiben. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Ausgebrochen war das Feuer aber an gleich vier Stellen. Während der noch andauernden Löscharbeiten leitete die Polizei den Verkehr von der Boxteler Bahn in beiden Fahrtrichtungen ab. Die Kriminalpolizei, die jetzt auch wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt, hat daher den Brandort beschlagnahmt. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz einen Herzinfarkt, ein weiterer einen leichten Schock.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen höheren sechsstelligen Betrag geschätzt. Am Sonntag Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle, so Kuhn. Allerdings seien noch Nachlöscharbeiten nötig.