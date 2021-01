Umweltschutz Grüne wollen mehr Geld für den Radverkehr in Kleve

Kleve Die Aufwendungen für bessere Radwege sollen sich verdreifachen. Kleve gebe bislang zu wenig Geld für den Radverkehr aus.

Die Klever Grünen wollen strukturell mehr Geld für den Radverkehr in Kleve bereitstellen. Zum Haushaltsplan 2021 beantragte die Fraktion eine verlässliche Bereitstellung von 13 Euro je Einwohner im Haushalt. Mit diesem Geld soll der Radverkehr gestärkt werden. Derzeit lägen die Aufwendungen in Kleve für den Radverkehr bei jährlich 4,49 Euro, so die Grünen.

Die Verwaltung soll Prioritäten festlegen

Ferner wollen die Grünen eine Prioritätenliste mit Maßnahmen und eine Kostenschätzung inklusive Fördermittel vorgelegt bekommen. Dazu zählen unter anderem die Radwege am Spoykanal (30.000 Euro) und Griethausen (184.000 Euro). Ferner soll ein Planansatz für die Ringstraße, die Verkehrsberuhigung Tiergartenstraße/Spyckstraße und Heldstraße/Spyckstraße ermittelt werden. Spyck- und Heldstraße sollen für Radfahrer in beide Richtungen befahrbar werden.

Kleve gibt für die Grünen zu wenig Geld für Radverkehr aus

Die Grünen wollen, dass mehr Geld für den Radverkehr ausgegeben wird. Seit 2011 seien bis 2020 sei eine jährliche Etatsteigerung um gut zwei Prozent zu verzeichnen gewesen. Dies reiche aber nicht aus. Insgesamt seien für 2021 gut 244.000 Euro für den Radverkehr vorgesehen. "Das ist für die Fahrradstadt Kleve zu wenig" so die Grünen.

Verwaltung wird den Antrag prüfen

Die Klever Stadtverwaltung hält die Maßnahmen für sinnvoll und zum Teil seien sie schon in Bearbeitung. Zusätzliche Maßnahmen würden allerdings auch zusätzliche Personalkosten bedeuten. Ob eine zusätzliche Stellen notwendig ist, müsse geprüft werden. Grundsätzlich seien alle Radprojekte mit bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten förderfähig. Die Verwaltung will den Vorschlag der Grünen prüfen.