Grüne wollen Photovoltaikleistung in Kleve verdoppeln

Die Grünen wollen den Anteil des Solarstroms in Kleve verdoppeln.

Kleve - Die Stadt soll sich an einem Wettbewerb beteiligen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu stimulieren.

Die Klever Grünen wollen den Ausbau der Photovoltaik in Kleve voranbringen. Für den anstehenden Hauptausschuss beantragt die Fraktion, dass sich die Stadt der Initiative "Faktor 2 StädteChallenge" anschließt. Ziel dieses Wettbewerbes ist es, den Anteil der Solarenergie in Kleve zu verdoppeln. Derzeit liege die Pro-Kopf-Leistung erneuerbarer Energien bei rund 0,33 kWp. Der Wettbewerb beginnt am 21. Februar 2021.

Klimaschutz ist die größte Herausforderung

Der Klimaschutz stelle die größte Herausforderung für die Zukunft dar, zugleich wirkt das Thema auf viele Menschen überfordernd und abschreckend, so die Grünen. Mit dem Auftrag, den Anteil an Solarenergie der Stadt Kleve durch den Ausbau von PV-Anlagen zu verdoppeln, würden Unternehmen und Privatpersonen eine konkrete Handlungsmöglichkeit erhalten.