Haldern Pop Bar: Anne-Will-Gast Katja Diehl kommt für Lesung

Haldern. Katja Diehl sorgte durch Auftritt bei Anne Will für Aufmerksamkeit. In Haldern liest die Autorin aus ihrem Buch. Welches Thema es behandelt.

Zu Gast bei Anne Will war sie bereits. Nun macht sie in Rees Station, genauer gesagt in Haldern. Am Dienstag, 7. März, wird es eine Lesung von Katja Diehl mit dem Titel „Autokorrektur“ in der Haldern Pop Bar geben. Einlass ist im 19 Uhr, die Lesung beginnt im 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro zuzüglich Gebühren. Erwerbbar sind die Tickets unter www.pop-tickets.com/popbarkonzerte.

Und so kam es dazu, dass bald in der Haldern Pop Bar liest. Durch Zufall lernt das Team der Haldern Pop Bar Katja Diehl auf der Durchreise am Münsteraner Bahnhof kennen. Was eben nur passierte, da man mit dem Zug unterwegs war und „wir uns glücklich schätzen können, dass dieser auch immer noch bei uns in Haldern hält“, berichtet das Team der Pop Bar.

Autorin hat Haldern schon fürs Festival besucht

Schnell tauschte man Ideen aus. Katja Diehl kannte Haldern, da sie das Festival mehrmals besuchte und das Team der Pop Bar wiederum waren sehr an ihrem Buch Autokorrektur interessiert und schlug vor, aus diesem doch mal bitte in der Bar auszugsweise vorzulesen. Gesagt, getan. Am 7. März kommt Diehl nach Haldern.

Die Autorin Katja Diehl ist in Hamburg beheimatet. Nicht nur dort arbeitet sie unter „She Drives Mobility“ mit Schwerpunkten in Mobilität der Zukunft, Neuem Arbeiten und Diversität.

Tiefe Kenntnis im Bereich Nachhaltigkeit angeeignet

Über ihre gesamte Berufstätigkeit hinweg habe sie sich tiefe Kenntnis über Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt Mobilität der Zukunft angeeignet. Durch diesen Fokus entstand ein umfassendes Netzwerk in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Katja Diehl kommt für eine Lesung nach Haldern. Foto: Charlotte Schreiber

„Ich verstehe Mobilität in erster Linie nicht technisch. Vielmehr sehe ich die umfassende Herausforderung einer Einstellungs- und Verhaltensänderung im Vordergrund. Die Angebote, Produkte und technischen Entwicklungen in diesem Thema ignoriere ich dabei nicht, im Gegenteil: Durch meine langjährige Expertise in diesem Segment ist es mir wichtig, den Menschen im Fokus zu behalten und die entsprechenden sinnvollen Lösungen gemeinsam mit den Menschen zu etablieren, deren Mobilität verändert werden soll“, so Diehl.



