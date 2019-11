Hallen fallen neben der Hochschule – aber was dann?

Kleve. In Kleve entstehen 4000 Quadratmeter Platz. Aber statt von Hochschulsaal, Studenten-Wohnen an coolen Bars ist immer noch vom Altenheim die Rede.

„Bis Weihnachten sollte da wohl nix mehr stehen“, überschlägt es Yanik Poen, Geschäftsführer des Entsorgers Pietsch Rohstoffe. Der Bagger knabbert zurzeit an der großen Lagerhalle an der Briener Straße in Kleve. 4000 Quadratmeter Platz sind bald frei, eingerahmt von den Gebäuden der Hochschule Rhein-Waal. Eigentlich gab es hierfür ausgearbeitete, überzeugende Pläne, studentisches Wohnen und dringend benötigte zusätzliche Räume, multifunktional, unter anderem für die Hochschule zu schaffen.

Aber das Thema Altenpflegeheim ausgerechnet an dieser Stelle ist immer noch nicht vom Tisch. Während rundum der Ausbau zu einer jungen Meile mit Bars und Clubs wächst. Die Politik hat sich noch nicht abschließend geäußert.

Bekannt wie ein bunter Hund war in der Halle die Nutzung von „Lampen Udo“, die zog weiter die Straße hinunter. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Nun läuft der Rückbau, beginnend mit der Außenverkleidung. Danach wird ein Kran das Gestell auseinander nehmen. Schließlich kommt die Bodenplatte raus. „Wir kommen gut voran“, sagt Yanik Poen.

„Das ist eine Unverschämtheit!“

Der vormalige Grundstücksbesitzer Udo Tjaden, der den Industriepark rund um das XOX-Gelände an der Briener Straße / Unterstadt entwickelt, hatte das Gelände mitsamt besagten Ausbauplänen an die „uni-space AG“ verkauft. Die entwickelt Projekte, vermarktet aber auch Immobilien zur Kapitalanlage. Was sie in diesem Falle tat. Der dann wiederum neue Schweizer Besitzer pfiff auf die Hochschul-Ideen, sondern wollte ein nüchternes Altenheim-Gebäude errichten. „Das ist eine Unverschämtheit! Die vorherigen Pläne waren richtig geil“, ist Jan Holtfester entsetzt, der Projektentwickler der Klever Udo Tjaden KG.

Über die Veränderungssperre könnte die Politik Einfluss nehmen

Wie berichtet, hat der Rat der Stadt auf Anraten der Verwaltung erst einmal eine Veränderungssperre für das Gebiet verhängt, damit die Stadt Einfluss behält. Die Politik müsste ihn nur nutzen, nicht nur für architektonische Wünsche. „Noch ist nichts weiter geschehen“, sagt CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing auf NRZ-Nachfrage.

Währendessen punktet die Udo Tjaden KG lokal mit dem Plan, in der Unterstadt ein Quartier zu entwickeln mit Studentenappartments im Ziegelbau der Bensdorp-Kakaofabrik, mit Bars und Clubs auch im denkmalgeschützten Kesselhaus, mit Wohnen und Gewerbe rund um die ehemalige XOX-Keks-Fabrik. Junge Gastronomie kommt hinzu. Als erstes die italienische L’Osteria an der Emmericher Straße.