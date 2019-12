Kalkar. Im Kongress- und Messezentrum Kalkar geht es am 12. Januar um den „schönsten Tag“. 40 Anbieter rund um das Thema Hochzeit werden erwartet.

Hochzeitsmesse startet im Wunderland Kalkar

Jede Traumhochzeit sieht anders aus. Die einen mögen es schlicht, andere wiederum lieben den großen Rahmen und die Romantik. Eines haben jedoch alle Hochzeiten gemein: Sie bescheren zwei Liebenden unvergessliche Momente im Kreise von Angehörigen und Freunden.

Damit Braut und Bräutigam auch wirklich genau die Feier bekommen, die sie sich wünschen, müssen Pläne geschmiedet werden. Wo wird gefeiert, Krönchen oder Schleier, lieber eine zwei- oderdreistöckige Torte? Antworten auf all jene Fragen gibt es am Sonntag, den 12. Januar auf der dritten Hochzeitsmesse „Traumhochzeit am Niederrhein“ im Messe- und Kongresszentrum Kalkar,die abermals unter der Leitung des Eventbüros Steffen Bettray stattfindet.

Hier sollen Träume Gestalt annehmen

Hier dreht sich von 11 bis 17 Uhr alles rund um „den schönsten Tag". Über 40 Aussteller sorgen mit Ideen, Tipps und Trends dafür, dass Träume im wahrsten Sinne des Wortes Gestalt annehmen. Ein Großteil der Aussteller hatte bereits direkt nach der erfolgreichen Messe im vergangenen Jahr seine Teilnahme für 2020 zugesagt. Mit weiteren neuen Akteuren werden Angebot und Ausstellungsfläche nun noch größer. Selbstverständlich gibt es bereits in der Halle einen kleinen Vorgeschmack.

Vor Ort muss noch nichts entschieden werden

Kutsche, Schmuck,Leckereien, Blumen, Ballons, Papeterie, Dekoration… entschieden werden muss vor Ort allerdings noch nichts. Der Kreis Kleve bietet eine Vielfalt an Dienstleistern aus der Event- & Hochzeitsbranche -Brautmodengeschäfte, Fotografen, Juweliere & Goldschmiedemeister, Hochzeits-DJ´s und viele weitere Aussteller sind den Besuchern gerne bei der richtigen Wahl behilflich. Sie alle sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet. So können Paare sicher sein, dass sie kompetent,individuell und unverbindlich beraten sind.

Nichts muss dem Zufall überlassen werden

Nichts muss dem Zufall überlassen werden - außervielleicht die Überraschungen seitens der Hochzeitsgesellschaft. Um jeweils 12.30 Uhr und 15.30 Uhr präsentieren Modelle im Rahmen einer Modenschau übrigens die schönsten Brautmoden und Frühjahrstrends. Hier darf man/frau sich inspirieren lassen und bereits vorab ein eigenes Outfitzusammenstellen. Für eine entsprechende gastronomische Verpflegung mit u. a. Kaffee & Kuchen wird gesorgt.

Auch Modenschauen und Live-Walks finden statt

Die Modenschauen/Live-Walks starten jeweils um 12.30 Uhr und um 15.30 Uhr. In den Messehallen zeigen über 40 Aussteller aus den Bereichen Brautmoden, Herrenausstatter, Catering, Kutschenverleih, Accessoires, Konditoren, Gastronomie, Ballonservice, Oldtimer, Deko, Eventplanung, Styling, Floristik, Trauringe, Tauben, DJ´s, Trauredner,Feuerwerker, Fotografen, und vieles mehr rund um den schönsten Tag.

Öffnungszeiten: Sonntag, 12. Januar von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro pro Person (Kinder bis 14 Jahre frei). Die Parkgebühr liegt bei drei Euro pro Fahrzeug.