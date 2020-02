Kreis Kleve. Auch im Kreis Kleve würden Gäste den Hoteliers mit schlechter Online-Bewertung drohen, wenn sie keine Vergünstigung bekommen.

Hoteliers ärgern sich im Kreis Kleve über „Fake-Gäste“

Rund 78 Prozent befragter Gastronomen und Hoteliers ärgern sich über ungerechtfertigte Bewertungen im Internet. „Fake-Gäste“ seien die größte Herausforderung. Die Forderung lautet: Nur wer nachweislich Gast war, soll bewerten dürfen. „Online-Bewertungen können Fluch und Segen zugleich sein“, sagt Han Groot-Obbink, Vorsitzender Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Kreis Kleve. „Unsere Gäste können ihre Meinung abgeben, was eine wichtige Information für den Betrieb sein kann.“ Auch gerechtfertigte Kritik sei gut. Das ist gut.“

Allerdings würden Online-Bewertungen immer wieder missbraucht, so sei das Ergebnis einer Dehoga-Umfrage, an der sich rund 550 Gastronomen und Hoteliers aus Nordrhein-Westfalen beteiligten. „Fake-Gäste“ würden da mit schlechten Bewertungen drohen, falls ihnen keine Vergünstigungen gewährt werden. Lediglich 19 Prozent der Hoteliers haben noch keine negativen Erfahrungen mit ungerechtfertigten Bewertungen gemacht. „Die Missbrauchsquote ist bei uns in Kreis Kleve ähnlich“, so Groot-Obbink, der selbst schon Erfahrungen in seinem eigenen Betrieb mit dem Phänomen gemacht hat.

„Wir wollen gute Gastgeber sein“

„Wir wollen gute Gastgeber sein. Bei berechtigter Kritik ist es das gute Recht unserer Gäste, uns dementsprechend zu bewerten. Allerdings gibt es Grenzen. Das gilt für die Drohung mit schlechten Bewertungen, um einen Vorteil zu bekommen, wie für Fake-Gäste, die den bewerteten Betrieb im Zweifel noch nicht von innen gesehen haben“, so Han Groot-Obbink. Knapp 74 Prozent der teilnehmenden Gastronomen und Hoteliers wünschen sich daher, dass Gäste erst dann bewerten dürfen, wenn sie tatsächlich Gast waren. Darüber hinaus würden annähernd 60 Prozent begrüßen, ältere oder Bewertungen, die vor einem Betreiberwechsel erfolgten (45 Prozent), löschen zu können.

In Bezug auf den generellen Umgang mit Online-Kritik versuchen fast drei Viertel der Befragten, Kontakt mit den Absendern von Negativ-Bewertungen aufzunehmen und auf die Kritik einzugehen. „Überall, wo Menschen arbeiten, kann es zu Fehlern kommen. Deshalb nehmen wir konstruktive Kritik gerne an und versuchen, uns zu verbessern“, beschreibt Han Groot-Obbink die positiven Auswirkungen im Umgang mit Online-Bewertungen.