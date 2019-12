Im Video: Am Klever Oraniendeich wird kräftig gebaggert

Hier schauen täglich tausende Menschen zu. Wer über die Rheinbrücke bei Emmerich fährt, der blickt neugierig auf die Großbaustelle am Rhein. Tausende Kubikmeter Erde und Sand werden dort seit dem Sommer hin- und hergeschoben, um einen neuen, besseren Deich zu bauen. Erwartungsvoll blicken die Autofahrer auf den Fortschritt der Arbeiten. Angesichts der täglichen Staus vor der Rheinbrücke und in Kellen wünschen sich viele: Hoffentlich werden die schneller fertig als geplant! Wir waren vor Ort und haben den Stand der Arbeiten in einem Video festgehalten.

Rheindeich wird auf einer Länge von 3,6 km umgelegt Rheindeich wird auf einer Länge von 3,6 km umgelegt

Und es sieht auch ganz gut aus: Das niederländische Unternehmen Martens und Van Oord hat zurzeit täglich 27 Sattelzüge im Einsatz, um den neuen Deich zwischen Rheinbrücke und Griethausen flott fertig zu stellen. Riesige Bagger graben sich in die Erd- und Sandhaufen ein, um nach einem koordinierten System die neue Deichlinie zu bestimmen. Maximilian Pieper, technischer Leiter des Deichverbandes Kleve-Xanten und für die örtliche Bauüberwachung zuständig, ist zufrieden: „Wir liegen voll im Zeitplan und haben die ersten 1100 Meter fast fertig.“

Jeder Erdhaufen wird nummeriert. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Das hört sich prima an, aber der Fachmann möchte keine Hoffnungen bezüglich einer früheren Fertigstellung als Mai 2022 wecken: Man sei an einigen Stellen an feste Bauabläufe gebunden, sodass eine Freigabe des Oraniendeichs für den Verkehr vor 2022 kaum wahrscheinlich ist.

Was wurde bislang gemacht? Maximilian Pieper erklärt, dass man im Sommer ein erstes Teilstück des alten Oraniendeichs von der Rheinbrücke bis etwa zum Baumannshof (1100 Meter) geschafft habe. Der Deich wurde von den Erd- und Sandmassen neu zusammengesetzt und verbreitert, sodass die Straßenführung an dieser Stelle künftig um acht Meter leicht versetzt vom Rhein verlaufen wird. Der neue Deich besteht im Kern aus Sand, der das Wasser möglichst schnell aus dem Deichkörper abführen soll. Zur Wasserseite wird eine zwei Meter dicke Lehmschicht eingebaut, die dafür sorgt, dass bei Hochwasser erst gar kein Wasser in den Deich eindringt.

250.000 Kubikmeter Sand

Die Arbeiten für das neue Schöpfwerk in Griethausen. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Um den Deich neu aufzubauen werden zigtausend Kubikmeter Sand und Lehm benötigt. Ansgar Artz vom Deichverband überwacht diesen Prozess. Der Sand wird aus Sonsbeck angeliefert und der Lehm aus Wissel. 250.000 Kubikmeter Sand werden benötigt und 90.000 Kubikmeter Lehm, hinzu kommen für eine bessere Drainage 40.000 Kubikmeter Sand-Kies-Gemisch. Damit der Deich später auch richtig aufgebaut ist, werden das Material und der Einbau tagtäglich überwacht.

Das Unternehmen Martens und Van Oord hat an drei Stellen gleichzeitig begonnen. Für alle von der Rheinbrücke sichtbar waren die Deicharbeiten am Rhein. Parallel dazu haben die Arbeiter aber auch schon mit dem Aufbau des neuen Schöpfwerkes in Griethausen begonnen und den neuen Deich im Mittelteil erstellt, der künftig deutlich weiter landeinwärts verläuft und an den alten Deich angebunden wird. Soweit es das Wetter zulässt, wird man in den Wintermonaten den Grundaufbau des neuen Deiches fortführen. Der alte Deich wird weiterhin den Hochwasserschutz gewährleisten.

Kleve und Umland Deichbau am Rhein Das Unternehmen Martens und van Oord hat bereits den Deich zwischen Rees-Bienen und Emmerich-Praest gebaut und ein Jahr vor Lieferdatum fertiggestellt. Auch in Vynen-Wardt war das Unternehmen tätig. Spezialisiert sind die Niederländer auf den Tief-, Straßen- und Wasserbau. Insgesamt arbeiten 270 Menschen für Martens und van Oord. Der Deichabschnitt zwischen Rheinbrücke und Griethausen umfasst 3,6 Kilometer. Der neue Deich wird gut 35 Zentimeter höher sein als der jetzige und ist auf ein Bemessungshochwasser für den Abfluss von 14500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde bei Emmerich ausgelegt. Die Kosten für den gesamten Bauabschnitt wurden mit 25 Millionen Euro kalkuliert.

Fred Kamermans, Dialogmanager bei Martens en Van Oord, erklärt, dass auf der Baustelle gut 40 Erd- und Sandhaufen aufgeschüttet worden sind, alle nummeriert, um sie anschließend an Ort und Stelle wieder zu verwenden. Nicht alle Erdmassen des alten Deiches können verwertet werden, da man auch mit Schutt durchsetzte Erde gefunden habe. 35 Mitarbeiter seien in Spitzenzeiten im Einsatz. Van Oord wird im Anschluss der Deicharbeiten auch den Straßenbau übernehmen.

Den aufwendigsten Teil bildet die Erstellung des neuen Schöpfwerkes. Bei Griethausen wurden bereits Spundwände zehn bis zwölf Meter tief in die Erde gerammt. Sie sollen ein Unterspülen des Deichs bei Hochwasser verhindern. Das neue Schöpfwerk wird die Wasserabfuhr des Kellener Altrhein gewährleisten und auch eine Fischtreppe integrieren. Dafür wird viel Beton verbaut und eine aufwendige Elektro- und Steuerungstechnik ist vonnöten. Erst wenn das Schöpfwerk fertig ist, kann der Deichbau vor Griethausen abgeschlossen werden.