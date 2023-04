Immobilien im Kreis Kleve: Das sind Grundstücke jetzt wert

Kreis Kleve. Der Umsatz auf dem Immobilienmarkt im Kreis Kleve geht erstmals nach sechs Jahren zurück. So viel sind Grundstücke laut Gutachter aktuell wert.

Die Umsätze auf dem Immobilienmarkt im Kreis Kleve gehen zurück. Und zwar erstmals wieder. Denn sechs Jahre lang wurde hier immer eine Umsatzsteigerung verzeichnet. Immerhin: Verkäufe hatten 2022 insgesamt den Wert von rund 872 Millionen Euro. Das geht aus den nun vorgelegten Zahlen im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Kleve hervor.

Der Bericht beinhaltet Analyseergebnisse zum Immobilienmarkt des Jahres 2022 im gesamten Kreisgebiet. „Der Bericht leistet einen wesentlichen Beitrag zum Verbraucherschutz, da er Laien und Fachleuten einen tiefen Einblick in den Grundstücksmarkt verschafft“, meldet die Kreisverwaltung. Im Gegensatz zu den allermeisten Marktuntersuchungen beruhen die Auswertungen des Gutachterausschusses auf der Erfassung tatsächlicher Verkäufe.

In 2022 wurden insgesamt 3437 Verkäufe registriert. Meistens ging es um Wohnimmobilien: 59 Prozent der Kauffälle entfielen auf bebaute Grundstücke, 21 Prozent auf unbebaute Grundstücke und 20 Prozent auf veräußerte Wohnungs- oder Teileigentumseinheiten.

Preise von Wohnbaugrundstücken weiterhin auf Rekordniveau

Die Gesamtanzahl der veräußerten Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau ist im Kreis Kleve um rund 36 Prozent gesunken und die Baulandpreise weiterhin gestiegen. Bezogen auf das gesamte Kreisgebiet wurde eine durchschnittliche Preissteigerung von rund fünf Prozent ermittelt. „Dieser Preisanstieg ist wie im Vorjahr vor allem auf den deutlich erkennbaren Mangel an verfügbaren Baugrundstücken, aber auch auf stark gestiegene Erschließungskosten für die Anbindung an das Verkehrsnetz und für die Herstellung der Hausanschlüsse – Kanal, Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation – zurückzuführen“, erläutert Dirk Brammen, Vorsitzender des Gutachterausschusses.

In mittlerer Wohnlage bewegten sich die gezahlten Kaufpreise für baureife Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke in der Preisspanne von 145 bis 225 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich dazu lagen die Werte für zentrumsnahe Wohnlagen in den größeren Städten des Kreises in der Spanne von 210 bis zu 280 Euro pro Quadratmeter.

Aus den tatsächlich gezahlten Kaufpreisen hat der Gutachterausschuss Bodenrichtwerte für das Kreisgebiet Kleve (ab Januar 2023) beschlossen. Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte mit den dazugehörigen Norm-Eigenschaften. Sie können im Informationssystem der Gutachterausschüsse in NRW unter www.boris.nrw.de online abgerufen werden.

Ein- und Zweifamilienhäuser hatten den Zenit im Laufe 2022 überschritten

Unter den Transaktionen bebauter Grundstücke nahmen die Ein- und Zweifamilienhäuser mit 79 Prozent den größten Anteil ein. Insgesamt wurden mit 1309 Fällen rund vier Prozent weniger Verkäufe registriert als im Vorjahr. Die Summe der gezahlten Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser stieg hingegen um knapp zwei Prozent an. Die meisten freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser ohne Nebenanlagen wie Garagen, Nebengebäude, Überdachungen etc. wurden zu Preisen zwischen 350.000 und 400.000 Euro verkauft. Das Preisniveau der Doppelhaushälften und Reihenendhäusern lag größtenteils bei 250.000 bis 300.000 Euro und bei Reihenmittelhäusern bei 150.000 bis 250.000 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich, dass die Preisentwicklungen vergleichbarer Ein- und Zweifamilienhäuser von Kommune zu Kommune je nach Lage, Größe und Ausstattungsmerkmalen stark variierten. Im kreisweiten Durchschnitt verteuerten sich gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahresmittel deutlich um rund zwölf Prozent.

„Vor allem die aktuelle Inflations- und Zinsentwicklung für Immobilienkredite und die extrem gestiegenen Baukosten haben seit Mitte des Jahres zu einer Trendwende am hiesigen Immobilienmarkt geführt. Diese Entwicklung ist insbesondere an den deutlich gesunkenen Preisen gebrauchter Ein- und Zweifamilienhäuser im letzten Jahresquartal 2022 erkennbar“, sagt Brammen.

Handel von Eigentumswohnungen ist stark eingebrochen

Im Berichtsjahr 2022 wurden im Kreisgebiet insgesamt 466 Eigentumswohnungen verkauft – 33 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei ging die Zahl der verkauften Neubau-Eigentumswohnungen wegen der enorm gestiegenen Baukosten im Vergleich zum Vorjahr mit rund minus 77 Prozent stärker zurück. Insgesamt wurden 86 Millionen Euro für den Kauf von Eigentumswohnungen bezahlt – rund 53 Mio. Euro weniger (38 Prozent niedriger) als im Jahr zuvor.

Wer 2022 Wohnungseigentum erwerben wollte, musste erneut tiefer in die Tasche greifen. Für neu errichtete Eigentumswohnungen mussten die Käufer mit durchschnittlich rund 3500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche circa 14 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. Gebrauchte Eigentumswohnungen verteuerten sich in Bezug auf das gesamte Kreisgebiet mit einer durchschnittlichen Preissteigerung von rund sechs Prozent. Die Kaufpreise variierten je nach Lage, Größe und Ausstattungsmerkmalen deutlich.

Sowohl für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser als auch für gebrauchte Eigentumswohnungen hat der Gutachterausschuss einen Immobilien-Preis-Kalkulator im Internetportal Boris.NRW veröffentlicht. Der Kalkulator bietet für Menschen, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen oder verkaufen wollen, eine gute Orientierungshilfe: Er berechnet auf Basis tatsächlich gezahlter Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen realistische Vergleichspreise anhand individueller Merkmale.

Preise für Acker- und Grünland weiter gestiegen

Im Berichtsjahr 2022 wechselten 143 Acker- und Grünlandflächen mit einer Grundstücksfläche über 2500 Quadratmetern und Waldflächen den Eigentümer, fast exakt so viele Grundstücke wie im Vorjahr. Der durchschnittlich gezahlte Ackerlandpreis zeigte mit 10,77 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr einen Preisanstieg um rund zwei Prozent. Für einen Quadratmeter Grünland wurden im Kreis Kleve im Berichtsjahr 2022 durchschnittlich 6,35 Euro gezahlt, rund neun Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Vergleichswerte im neuen Grundstücksmarktbericht

Weitere Fakten und Zahlen enthält der jetzt vom Gutachterausschuss veröffentlichte Grundstücksmarktbericht 2023. Auf 102 Seiten sind darin Vergleichswerte für Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen, Liegenschaftszinssätze, Preisentwicklungen und Indexreihen sowie Durchschnittswerte für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke zu finden. Der Grundstücksmarktbericht steht kostenlos zum Download bereit unter: www.boris.nrw.de oder www.gutachterausschuss.kreis-kleve.de.

