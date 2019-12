Kleve. Richtig was los war am Freitag in der Klever Innenstadt. Viele Menschen nutzten das schöne Wetter für einen Bummel oder Geschenke-Umtausch.

In der Klever City herrschte Hochbetrieb

Brechend voll war die Klever Innenstadt am Freitag Nachmittag. Viele nutzten die erste Gelegenheit nach Weihnachten für einen Bummel, für Einkäufe, aber auch fürs Umtauschen von Geschenken oder fürs Einlösen von geschenkten Gutscheinen. Das sonnige und klare Wetter tat sicherlich sein Übriges die Menschen in die City zu locken, unter ihnen viele Niederländer.

Lange Schlangen und volle Cafés

In langen Schlangen standen die Menschen an den Kassen des Drogeriemarktes, in den Cafés war kaum ein freier Platz zu bekommen. „Das Umtauschgeschäft hält sich bei uns in Grenzen“, sagte Annette Kraska, Filialleiterin im Kaufhof. Das habe oft schon vor Weihnachten stattgefunden. „So mancher Kunde hat wohl schon im Vorfeld gemerkt, dass das ausgesuchte Teil zu groß oder zu klein war.“ Stärker nachgefragt sei dagegen das Einlösen von Gutscheinen für Uhren, Schmuck oder auch Spielwaren. „Attraktiv“, so Kraska, sei offenbar auch das Angebot an reduzierten weihnachtlichen Dekoartikeln. „Viele unserer Kundinnen und Kunden kaufen die um 50 Prozent günstigere Ware, um sich schon für das nächste Jahr einzudecken.“

So mancher hatte sich in der Größe geirrt

Auch im Bekleidungshaus Mensing war am Freitag viel los. „So mancher hatte sich in der Größe geirrt“, sagte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. Oder das Geschenkte sei einfach das falsche gewesen.

Viele Kunden guckten im Kaufhof nach reduzierten weihnachtlichen Dekoartikeln. Foto: Klaus Schürmanns / NRZ Kleve

Im Spielwarengeschäft „Kindertraum“ auf der Großen Straße herrschte zeitweilig Hochbetrieb. „Viele Kinder kommen und wollen ihr geschenktes Geld für Kleinigkeiten von Lego oder eine Schleichfigur eintauschen“, berichtet Inhaberin Kathrin Kersting. Der eigentliche Umtausch halte sich bei ihr in Grenzen.

Viele niederländische Kunden

„Wir hatten eine Reklamation, weil etwas nicht funktioniert hat“, so Kersting. Es seien besonders viele niederländische Kunden unterwegs, hat sie beobachtet. Auch sie hatte vermutlich das schöne Wetter und ein langes freies Wochenende nach draußen gelockt.

Aus ganz praktischen Gründen war Wolfgang Schulze mit seiner Frau unterwegs: „Wir haben gerade ein Reisebügeleisen gekauft“, erzählte der Klever. „Das wollten wir schon lange machen und jetzt steht ein Urlaub an.“

Mit DVD’s unter dem Arm kam eine vierköpfige Familie aus Kalkar aus dem Saturn-Elektromarkt. „Nein, kein Umtausch, wir hatten heute einfach Zeit in die Stadt zu fahren.“ Buch gegen Buch wurde in der Buchhandlung Hintzen auf der Hagschen Straße getauscht. „Auch einige Gutscheine sind heute schon eingelöst worden,“ sagte Buchhändlerin Anette Latos. Insgesamt aber halte sich das in Grenzen. So sah es auch beim Elektrohaus Hentz aus. „Wir haben nur ganz selten einen Umtausch, jetzt werden eher Geldgeschenke eingelöst.“