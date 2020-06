Feuerwehr In Goch brannte eine Wohnung an der Hartogstraße

Goch. Am Samstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Goch. Die Brandursache ist noch nicht klar. Es wurde aber viel zerstört.

Durch einen ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hartogstraße in Goch ist Sachschaden in unklarer Höhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache steht nicht fest. Der Brand ereignete sich am Samstag gegen 9.20 Uhr.

In Goch brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Foto: Torsten Matenaers / Feuerwehr Goch

Das Feuer war in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen und hatte sich auf das angrenzende Wohnzimmer und den Flur der Wohnung ausgebreitet. Eine weitere Ausbreitung konnte die Feuerwehr verhindern. Hierzu wurden zwei Strahlrohre eingesetzt. Die Angriffstrupps mussten unter schwerem Atemschutz vorgehen.

Wohnungen wurden kontrolliert

Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich niemand mehr in dem Gebäude. Dies war jedoch zunächst unklar, sodass alle Wohnungen in dem Haus kontrolliert wurden. Die Sicherung und Beschlagnahme des Brandortes erfolgten zur kriminalpolizeilichen Brandursachenermittlung, welche derzeit andauert.

Die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Goch waren unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Binn mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Alarmierung war um kurz vor 9.30 Uhr, die Löscharbeiten dauerten rund anderthalb Stunden.