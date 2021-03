In Goch soll Glasfaser verlegt werden.

Wirtschaft In Goch läuft die Entscheidung über den Glasfaser-Ausbau

Goch. Die Nachfragebündelung im Gocher Nahbereich und in der Voßheide ist seit dem 13. März offiziell beendet, für Goch Nord und Süd wird’s eng.

Die Nachfragebündelung im Gocher Nahbereich und in der Voßheide ist seit dem 13. März offiziell beendet. Alle bei Deutsche Glasfaser eingegangenen Verträge werden nun geprüft, was einige Tage in Anspruch nehmen kann. Fest steht aber bereits, dass es ein sehr knappes Ergebnis für Goch Nord und Süd geben wird.

Goch Ost und die Voßheide haben das Ziel bereits erreicht. Es zeichnet sich ein spannender Endspurt ab. „Bisher sind noch nicht alle Verträge im System erfasst. Die Entscheidung über den Ausbau fällt nach der Wirtschaftlichkeitsanalyse voraussichtlich Ende März“, erklärt Projektmanager Dietmar Rotering von Deutsche Glasfaser. Auch Nachzügler haben noch die Möglichkeit, einen Vertrag zu bekannten Konditionen und ohne Baukosten abzuschließen. Diese Verträge tragen weiterhin zum Erreichen der Mindestquote von 40 Prozent bei.

Alle Bürger können weiter bei Euronics Thonnet einen Vertrag abschließen

Wer noch Fragen klären möchte oder Informationen wünscht, kann sich ab dem 23. März immer dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 15 Uhr an den Servicepunkt an der Feldstraße 21 wenden. Ein persönlicher Beratungstermin kann unter 0800/8226699 vereinbart werden. Außerdem können sich alle Bürger weiter an Euronics Thonnet (Bahnhofstraße 30) wenden und einen Vertrag abschließen.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die Produkte gibt’s unter www.deutsche-glasfaser.de.