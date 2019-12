Goch. Wie man in Goch Lebensmittel zu Hause zusammenstellt, die Bestellung online aufgibt, selbst abholt und was passiert, wenn man sich verklickt hat.

In Goch modern einkaufen: bestellt, verpackt und abgeholt

Es ist voll in den Lebensmittelgeschäften. Wer in diesen Tagen in den örtlichen Supermarkt geht, muss Nerven mitbringen. Rund um die Feiertage und mitten dazwischen steht man in Geschäften Schlange. Eine echte Alternative dazu bietet Rewe in Goch an. Als einziger Supermarkt im Umkreis gibt es dort den sogenannten Abholservice.

„Spare dir Stress und Hektik“, steht auf dem Werbeflyer geschrieben. Ob das stimmt? Ich habe den Test gemacht, im Internet meinen Einkauf ausgesucht und diesen einen Tag später im Markt an der Klever Straße abgeholt. Und so geht’s:

Den Einkaufszettel auf dem Sofa abarbeiten

Schritt 1: Mein Mann und ich haben den Einkaufszettel geschrieben, nehmen uns das Tablet und setzen uns aufs Sofa. Auf Rewe.de klicken wir auf „Online bestellen“, geben unsere Postleitzahl ein und wählen „Abholung Markt“ aus. Wie praktisch: Es werden uns gleich die Öffnungszeiten des Gocher Supermarktes angezeigt, auch die zu Weihnachten und Silvester.

Schritt 2: Jetzt können wir uns die Produkte aussuchen. Rewe in Goch hat nach Angaben von Filialleiter Daniel Albert (38) insgesamt 25.000 Waren im Sortiment.

Beim Abholservice werden laut Rewe.de alle Produkte des örtlichen Marktes angeboten – von Tiefkühlkost über Obst, Gemüse und Fleisch bis hin zu Haushaltsartikeln und Tiernahrung. „Trotzdem kann es aufgrund regionaler Angebote zu Sortimentsabweichungen kommen“, schreibt das Unternehmen.

Bei der Erstbestellung fällt noch keine Servicegebühr in Höhe von zwei Euro an

Wir stöbern bei den Angeboten, suchen uns dort Bananen, Möhren, Kartoffeln und zwei Kiwis aus. Wir nehmen noch Äpfel, zwei Birnen und Rucola-Salat, bei den Molkerei-Produkten packen wir Milch, Frischkäse und Fruchtjoghurt in den Online-Warenkorb. Zu guter Letzt klicken wir auf „Frische und Kühlung“, wollen Fleischwurst und Salami einkaufen. Alles funktioniert reibungslos.

Online-Einkauf beendet: Inhaber Alberts überreicht den Pfandkorb mit den bestellten Lebensmitteln. Foto: Eve

Am nächsten Tag habe ich allerdings festgestellt, dass ich bei der Aufschnittbestellung einen Fehler begangen habe. „Lyoner in Scheiben“ steht in der Überschrift, also habe ich fünf Stück angeklickt. Ein Stück entspricht jedoch 100 Gramm. Statt fünf Scheiben habe ich 500 Gramm bestellt. Das ist natürlich viel zu viel.

Schritt 3: Ich klicke auf den Warenkorb, gehe zur Kasse und registriere mich als privater Neukunde. Dazu möchte Rewe.de meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und mein Passwort wissen. Gut zu wissen: Bei der Erstbestellung fällt noch keine Servicegebühr in Höhe von zwei Euro an. Einen Mindestbestellwert gibt es auch nicht.

Jetzt muss ich nur noch meine Abholzeit festlegen. Ich wähle „zwischen 14 und 16 Uhr“. Mein Mann fragt sich gleich, ob nun die Milch zwei Stunden lang irgendwo ungekühlt im Regal liegt. Filialleiter Daniel Albert kann mich beruhigen. Die Waren werden fertig verpackt in einer Pfand-Transportbox gelagert. Für die Molkerei- und Tiefkühlprodukte gibt es separate Kühlgeräte. Diese werden erst dann herausgenommen, wenn der Kunde vor der Kasse des Abholservices steht. Zum Schluss muss ich die Bestellung abschließen und meine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen hinterlegen.

Schritt 4: Nach noch nicht einmal zehn Minuten ist mein Online-Einkauf erledigt. Wenig später habe ich eine E-Mail im Posteingang. Meine Registrierung war erfolgreich. Wiederum zehn Minuten später folgt eine Zusammenfassung meiner Bestellung. Meine Gesamtsumme, meine Abholinformationen und noch einmal alle bestellten Produkte in der Übersicht. Hätte ich etwas vergessen, könnte ich mit einem Klick meine Bestellung ergänzen und ändern.

Bestellung kann man jederzeit ändern, auch bei der Abholung noch

Schritt 5: Am nächsten Tag erhalte ich um 12.49 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Achtung: Fehlartikel enthalten“. Ich schaue nach und lese im Anhang, dass meine ausgesuchte Frischmilch nicht lieferbar ist. Ich ändere nichts an meiner Bestellung. Zwei Stunden später erfahre ich, dass meine ausgesuchte Milch nur noch drei Tage haltbar und sie aus diesem Grunde um 30 Prozent reduziert ist. „Möchten Sie trotzdem diese Milch einkaufen?“, fragt Daniel Albert und zeigt auf das Haltbarkeitsdatum. Zu diesem Zeitpunkt weiß er immer noch nicht, dass ich einen Testkauf gemacht habe. Ich nehme sie, hätte mir aber auch problemlos eine andere Frischmilch aussuchen können.

Schritt 6: Um 14.30 Uhr fahre ich zu Rewe, stelle meinen Wagen auf den Parkplatz, der extra für die Abholservice-Kunden markiert ist, und suche die Kasse. Daniel Albert wird gerufen, ich sage ihm meinen Namen, auf einem Lesegerät sieht er meine Bestellung. „Ach Sie sind das“, sagt er. Ich schaue ihn fragend an. Er erklärt mir den Sachverhalt mit der Milch. Auch beim Aufschnitt hätten sie Probleme gehabt. 500 Gramm Sportlersalami wären nicht mehr vorrätig gewesen, er hätte aber noch fertig verpackte. Ich erkläre ihm mein Dilemma. Fünf Scheiben, fünf Stück, 500 Gramm. Er lacht und sagt: „Kein Problem, Sie können Ihre Bestellung natürlich noch abändern.“

„Obst und Gemüse lassen wir immer von den Kunden kontrollieren.“

Auch bei den Bananen gehe ich noch einmal zurück in den Markt. Sie waren tadellos, wir mögen sie allerdings so grün wie möglich am liebsten. „Obst und Gemüse lassen wir immer von den Kunden kontrollieren. Sie sollen schließlich zufrieden sein“, erklärt Albert das Vorgehen beim Abholen.

Schritt 7: Jetzt geht es ans Bezahlen. Wer mag, kann seine Bonusprogrammnummer hinterlegen.

Hinter mir steht bereits der nächste Kunde. Es ist Stefan Böhmer (26) aus Goch. Er sagt: „Durch den Abholservice spare ich einfach unheimlich viel Zeit.“ Seinen Einkauf, es ist bereits der vierte oder fünfte, hätte er am Abend zuvor mit dem Smartphone bestellt.

Auch Daniel Albert ist von der Resonanz positiv überrascht. „Das Angebot wird gut angenommen.“ Vor allem montags und freitags würden Kunden jeglichen Alters den Abholservice rege nutzen.

So machen es die anderen

Edeka Kusenberg im Gewerbegebiet Weeze-Goch bietet keinen Online-Einkauf an, liefert aber an Kindergärten, Schulen und öffentliche Einrichtungen.

Flintrop an der Daimlerstraße in Goch bietet keine Online- oder Lieferdienste an.

Brüggemeier in Kleve und Kevelaer bietet keinen Online-Einkauf, aber die Märkte bieten einen kostenlosen Lieferservice in die Umgebung. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro ohne Pfand. Die Bestellungen können telefonisch, per E-Mail oder Fax durchgegeben werden.

Discounter Aldi und Lidl bieten non-food-Angebotsware online.