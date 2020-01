Keppeln. Los geht die närrische Zeit in der Keppelner Begegnungsstätte „Zur Dorfschule“ mit dem Kinderkarneval am Samstag, 1. Februar, ab 14.33 Uhr.

In Keppeln feiern die Queeken die 5. Jahreszeit auch im Saal

Spätestens, wenn das ganze Publikum das „Queekenlied“ anstimmt, ist wieder klar: In Keppeln weiß man, wie Karneval gefeiert wird. Das merkt man sowieso beim großen Rosenmontagszug, der in diesem Jahr am 24. Februar durch das Dorf zieht, das merkt man aber auch bei einer der sechs Sitzungen, der Queeken. Diese Sitzungen werden – wie in jedem Jahr – die Dorfschule in Keppeln, besser gesagt die Bürgerbegegnungsstätte mit begeisterten Karnevalisten füllen. Dort organisieren viele fleißige Keppelner der Karnevalsgesellschaft Queekespiere alle Jahre wieder die stets ausverkauften Sitzungen.

Familien-, Kinder- und Abendsitzungen

Los geht die närrische Zeit in der Begegnungsstätte „Zur Dorfschule“ mit dem Kinderkarneval am Samstag, 1. Februar, ab 14.33 Uhr. Natürlich ist auch das Programm mit einem speziell auf den karnevalistischen Nachwuchs abgestimmten Punkten abwechslungsreich und kurzweilig. Es werden auch viele Kinder das Programm mitgestalten. Für Karnevalisten aller Generationen gibt es die Familiensitzung am Sonntag, 9. Februar, ab 14.11 Uhr. Von Jugendlichen, die für die Kindersitzung schon zu alt, für die Abendsitzung aber noch vielleicht zu jung sind bis zu den Senioren feiern an diesem Nachmittag alle gemeinsam den niederrheinischen Karneval in der Narrenhochburg der Keppelner Queeken.

Wenn die Queeken feiern, dann sorgt auch das Queekenballett für ordentlich Stimmung. Foto: NRZ

Zu den Höhepunkten der Session zählen die drei begehrten Abendsitzungen, die jeweils um 19.11 Uhr beginnen. Die erste steigt am Samstag, 8. Februar, die zweite Sitzung am Freitag, 14. Februar, und die dritte am Samstag, 15. Februar.

Geschichten aus dem Dorf bringen die Keppelner zum Lachen

Die Tänzerinnen der drei Balletts der Queekespiere sorgen für sehenswerte Garde- und Showtänze, in der Bütt stehen junge Rednerinnen und Redner ebenso wie „alte Hasen“, um das Publikum mit Geschichten aus dem Dorf zum Lachen zu bringen. Die Büttenredner plaudern dabei durchaus auch aus dem Nähkästchen und verraten so manches – bis zur Karnevalszeit gut gehütetes – Geheimnis. Dass auch den Rednern auf der Bühne ein Auftritt in Keppeln Spaß macht, hat sich übrigens herumgesprochen. Und so darf sich das Publikum bei jeder der drei Abendsitzungen auf einen Überraschungsgast freuen.

Etabliert hat sich in Keppeln auch das Q-Treiben, die Mischung aus zweistündigem Showprogramm mit anschließender Karnevalsparty am Karnevalswochenende. Beginn ist am Samstag, 22. Februar, um 20.11 Uhr.

Tickets für das Q-Treiben

Karten für alle Sitzungen, inklusive Kinderkarneval und Q-Treiben, gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 19. Januar, in der Zeit von 10.30 bis 11.15 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln. Restkarten können ab Donnerstag, 23. Januar, bei Haustechnik Jean Heiming, Dorfstraße 25, während der Öffnungszeiten erworben werden.