In Kleve gute Nachricht: Bauernmarkt Riswick findet statt

Kleve. Der Riswicker Bauernmarkt in Kleve öffnet trotz Coronakrise am Donnerstag, 19. März, ab 12 Uhr seine Stände.

In Zeiten des Corona-Virus gibt es nicht nur Absagen. Der Riswicker Bauernmarkt am Elsenpaß in Kleve findet auch weiterhin donnerstags, 12 bis 17 Uhr, statt, wenn auch mit Einschränkungen. „Gerade ein Markt draußen an der frischen Luft bietet zurzeit die besten Bedingungen für einen Einkauf“, meldet Bio-Bauer Ludger Wittenhorst.

Allerdings sollte auch hier der Aufenthalt auf das Notwendige beschränkt werden. Deshalb fällt vorläufig das beliebte Bauernmarkcafé aus. Es wird auch keine zusätzlichen Aktionen geben. Das Landwirtschaftszentrum Haus Riswick muss auch den Besucherrundgang durch die Ställe schließen. „Alle Beschicker sind mit ihren frischen. regionalen Lebensmitteln vertreten und freuen sich darauf ihren Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung leisten zu können“, so Bioland-Gärtner Wittenhorst.