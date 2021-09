In Kleve werden zur Bundestagswahl 25 Wahlräume öffnen

Kleve. Die Stadt Kleve informiert zur Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September im Stadtgebiet, zu den Wahlräumen und zur Briefwahl.

Mit Blick auf den näher rückenden Wahltag am 26. September macht das Wahlamt der Stadt Kleve noch auf die folgenden Punkte aufmerksam:

Wahlräume – Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet 25 Wahlräume. Die Angaben zu den Wahlräumen befinden sich auf der Wahlbenachrichtigung. Auf der Homepage der Stadt Kleve www.kleve.de kann zudem über den Wahlraumfinder der für die Wählerinnen und Wähler richtige Wahlraum unter Angabe der Wohnadresse gefunden werden. Die Wahlberechtigten, deren Wahlraum sich zur Kommunalwahl 2020 in der ehemaligen Hauptschule in Materborn befand, wählen zur Bundestagswahl in der Turnhalle der Mehrzweckhalle in Materborn, Braustraße 55, Zugang über die Braustraße bzw. den Schulhof. In den Wahlräumen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Wählerinnen und Wähler dürfen ihr eigenes Schreibzeug nutzen. Vor bzw. in den Wahlräumen sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Regelmäßig werden die Wahlräume gelüftet, Tische und Wahlkabinen desinfiziert.

Informationen zur Briefwahl – Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist im Übrigen für alle Wahlberechtigten noch bis Freitag, den 24. September, um 18 Uhr, möglich. Das Briefdirektwahllokal im Rathaus schließt an diesem Tag ebenfalls erst um 18 Uhr. Lediglich für diejenigen Wahlberechtigten, die einen Briefwahlantrag bereits gestellt hatten und die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Briefwahlunterlagen nicht zugegangen sind, können bis Samstag, den 25. September, um 12 Uhr im Wahlamt des Rathauses neue Briefwahlunterlagen ausgestellt werden.

Wichtig für Briefwählerinnen und Briefwähler bleibt, den Wahlbrief rechtzeitig zu versenden, damit dieser am Wahltag spätestens um 18 Uhr beim Wahlamt eingeht. Sie sollten deshalb auf die Leerungszeiten der Postbriefkästen achten und die Postlaufzeiten berücksichtigen. Generell gilt, dass die Briefwählerinnen und Briefwähler die Verantwortung für den rechtzeitigen Eingang des Wahlbriefes tragen.

Wahlergebnisse – Ab 18 Uhr am Wahltag werden die im Stadtgebiet aus den Wahlräumen eingehenden Ergebnisse der Bundestagswahl veröffentlicht. Interessierte erreichen die Wahlergebnispräsentation über die Homepage der Stadt Kleve.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland