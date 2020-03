In Kleve wurde ein Bagger samt Anhänger gestohlen

Kleve-Rindern. In Kleve-Rindern stahlen Unbekannte nachts eine Bagger mit Anhänger von einem Baustellengelände.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen, 16. März, entwendeten unbekannte Täter von einem Baustellengelände am Drususdeich in Kleve-Rindern einen Bagger samt Anhänger. Bei dem Bagger handelte es sich um ein rot-silberfarbenes Modell der Marke Takeuchi ohne amtliches Kennzeichen. Der Anhänger der Marke Peters trug das niederländische Kennzeichen WZ022Z. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.