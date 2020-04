Polizei In Uedem Laterne angefahren – Führerschein weg

Uedem-Keppeln. Lkw-Fahrer beschädigte beim Rangieren eine Laterne in Uedem-Keppeln. Die Polizei stellte fest: Er war alkoholisiert.

Beim Rangieren beschädigte am Montagmittag gegen 12.15 Uhr ein 51-jähriger Fahrer mit seinem LKW auf der Dorfstraße in Keppeln eine Straßenlaterne und einen Pöller. Eine 35-jährige Anwohnerin beobachtet das und sprach den Fahrer an. Der entschuldigt sich und verließ die Unfallstelle.

Die Polizei aber traf ihn in der Nähe des Unfallortes und stellte deutlichen Alkoholgeruch im Atem des LKW-Fahrers fest. Auf der Polizeiwache wurde dem Unfallfahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste der 51-Jährige erstmal abgeben.