In Weeze brachen Unbekannte in eine Grundschule ein

Weeze. Am Wochenende durchsuchten Einbrecher eine Grundschule in Weeze.

In der Zeit von Freitag, 10. Januar, bis Samstag, 11. Januar, brachen unbekannte Täter eine Tür der Grundschule in Weeze an der Wasserstraße auf. In der Schule wurden mehrere verschlossene Türen, Fächer und Schränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Goch unter 02823/1250 zu melden.