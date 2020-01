Informationen über Wahlchancen beim Abitur am Berufskolleg

Praxisorientierung steht im Unterricht des Beruflichen Gymnasiums am Berufskolleg Kleve im Vordergrund.

Kleve. Die Beruflichen Gymnasien am Berufskolleg Kleve bieten ein Vollabi in Wirtschaft, Sport, Ernährung und Gesundheit.

Alle, die mehr über das Abitur an den Beruflichen Gymnasien mit den Schwerpunkten Ernährung, Gesundheit, Sport oder Wirtschaft erfahren möchten, haben dazu am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Berufskolleg Kleve die Gelegenheit dazu. Lehrkräfte, Schüler und ehemalige Abiturienten sowie Eltern werden im Gebäude 6 über die Beruflichen Gymnasien informieren, die über 300 junge Menschen ausbilden.

Im Beruflichen Gymnasium erwerben Schüler die Allgemeine Hochschulreife. Die dreijährige Oberstufe schließt, genau wie jede gymnasiale Oberstufe, mit zentralen Abiturprüfungen ab. Der große Vorteil steckt in dem beruflichen Schwerpunkt, den die Schüler interessenbezogen wählen können: „Was uns unterscheidet, ist das berufliche Know-how, das die Schüler zusätzlich zum Abitur erwerben. Sie verbessern ihre Chancen im Wettbewerb um einen qualifizierten Ausbildungsplatz und können gegebenenfalls ihre Ausbildung verkürzen. Ebenfalls kann die Studienzeit durch gezielte Vorkenntnisse effizienter gestaltet werden“, so Dagmar Lörper, Koordinatorin der Beruflichen Gymnasien.

Psychologie und Gesundheitswissenschaften oder neuerdings auch Leistungskurs Sport

Neben allgemeinbildenden Fächern stehen im Beruflichen Gymnasium für Gesundheit z.B. Gesundheitswissenschaften und Psychologie auf dem Stundenplan; Fächer wie Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik werden im Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung angeboten. Der Schwerpunkt Ernährung befasst sich mit dem Ernährungsverhalten und -problemen der Menschen.

Seit Neustem ergänzt zudem das Berufliche Gymnasium Freizeitsportleiter/-in das bisherige Angebot. Hier haben Schüler Unterricht in den Leistungskursen Sport und Biologie. „Selbst wer den gewählten Schwerpunkt nach dem erfolgreichen Abschluss nicht fortsetzen will, verliert keine Zeit. Die Klarheit über die Berufswahl ist eine wichtige Erkenntnis. Nebenbei werden die umfassenden berufsorientierten Kenntnisse auch in anderen Berufen sehr nützlich sein“, betont Lörper.

Eine weitere Besonderheit der Beruflichen Gymnasien sind die Rahmenbedingungen: Es gibt einen breiten Wahlfach- und Differenzierungsbereich, aus dem die Schüler nach Interesse auswählen können. Gleichzeitig erfolgt der Unterricht im Klassenverband, wodurch Springstunden vermieden und feste Ansprechpartner vorhanden sind. Weitere Informationen gibt es unter www.berufskolleg-kleve.de.