Lokale Wirtschaft Jewagas baut einen neuen Standort in Weeze

Weeze. Das niederländische Unternehmen Jewagas zieht es von Wesel in das Gewerbegebiet am Holtumsweg, um mehr Platz zu schaffen für das Gassortiment.

Die Firma Jewagas B.V. aus Wanssum in den Niederlanden hatte schon seit vielen Jahren eine deutsche Vermarktungsniederlassung in Wesel. Die Jewagas GmbH zieht nun nach Weeze um und wird dort einen größeren Vertriebsstandort von rund 2,4 Hektar Größe im Gewerbegebiet am Holtumsweg 37 nutzen.

Die Firma Jewagas besteht schon seit 35 Jahren. Sie führt ein breites Gassortiment für jeden Anwendungsbereich: Von technischen Gasen, reinen Gasen und Gasgemischen für die Industrie, die Baubranche und die Landwirtschaft bis hin zu Gasen für die Gastronomie und den Freizeitbereich sowie Propan für den privaten Gebrauch und Autogas.

Die Standorte Wanssum und Weeze ergänzen sich

Inhaber und Geschäftsführer Thijs Jenniskens freut sich über den Baustart: „Die Standorte Wanssum und Weeze passen hervorragend zusammen und bieten Jewagas beste Voraussetzungen, um unsere Kunden in den Niederlanden und in Deutschland optimal beliefern zu können. Wir beabsichtigen, unsere Aktivitäten von Weeze aus deutlich auszubauen.“

Gemeinsam mit der Gemeinde Weeze wurde das Baurecht angepaßt und mit dem Kreis Kleve die Genehmigungsgrundlage geschaffen. Der gesamte Planungsprozeß wurde durch die „StadtUmBau GmbH“ aus Kevelaer begleitet. Auch Bürgermeister Ulrich Francken zeigt sich sehr zufrieden über diese Firmenansiedlung: „Der ehemalige Standort des Raiffeisenmarktes und die dahinter liegenden ungenutzten Flächen bekommen jetzt eine angemessene gewerbliche Nutzung, die sehr gut zum Weezer Firmenspektrum paßt.“

Die Bauphase wird rund ein Jahr dauern. Dabei wird sowohl das bestehende Gebäude umgebaut, als auch eine zusätzliche Lagerhalle und die notwendigen Abfülleinrichtungen errichtet.