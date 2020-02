Kleve-Donsbrüggen. Heimatverein will das Haus, das in dörflicher Eigenarbeit entstand, nicht abreißen lassen. Doch es ist baufällig. Jugend trifft sich nicht dort.

Jugendhaus Donsbrüggen sucht neue Nutzer

Allmählich wird es dringend. Manfred de Haan vom Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen sieht jeden Tag, wie das frühere Jugendhaus nahe der Kirche verfällt. Überwiegend in Eigenleistung haben die Donsbrügger dieses schöne Haus erbaut, – mit finanzieller Unterstützung der Stadt Kleve und privaten Spenden – speziell für die Jugend, damit sie einen Treffpunkt haben sollte. Jetzt sucht der Heimatverein „händeringend nach einem geeigneten Nutzungskonzept durch mehrere Beteiligte“, so der Vorsitzende. Ideen gesucht.

2007 wurde das Haus jubelnd eingeweiht

Jubelnd wurde das „Aquarium“ 2007 eingeweiht. Es gab ein Dorffest, um Geld für die Einrichtung zu sammeln. Solch ein schönes Haus, in das viel Herzblut der Dorfgemeinschaft einfloss, darf doch nicht einfach abgerissen werden, ist sein Anliegen.

Heimatverein-Vorsitzender Manfred de Haan vor dem leerstehenden Jugendhaus. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Die Stadt verspricht: „Erst wenn der Heimat- und Verkehrsverein von einer Nutzung absieht, wird die Stadt Kleve Möglichkeiten zur weiteren Nutzung prüfen“, so Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Würde man denn abreißen, würde man Wohnungen dort bauen wollen? fragt die NRZ. „Planungsrechtlich würden gegen eine Wohnbebauung keine Bedenken bestehen, da der rechtsverbindliche Bebauungsplan für das Jugendheim ein Allgemeines Wohngebiet mit einer eingeschossigen Bebauung ausweist“, antwortet Boltersdorf.

Im Jahr 2018, kurz vor Weihnachten, war das Haus, das man wegen seiner gläsernen Optik „Aquarium“ nannte, geschlossen worden. So hatte der Jugendhilfe-Ausschuss der Stadt Kleve am 14. November 2018 beschlossen. Für Manfred de Haan vom Heimatverein kam es dennoch „ohne Vorwarnung“. Er ahnt, es sei „vor die Wand gefahren“ worden. Denn es habe unregelmäßige Öffnungszeiten gegeben, „Kinder standen vor der geschlossenen Tür.“ Und vor allem war das Jugendhaus immer gerade dann geschlossen, wenn es die Dorfjugend gebraucht hätte: in den Ferien. Anfangs war „Stop Crime“, ein von Polizisten gegründeter Trägerverein, Herr im Haus, danach das Berufsbildungszentrum Theodor-Brauer-Haus.

Öffnungszeiten wurden mit den Stammbesuchern besprochen

Andrea Schaffeld vom TBH antwortet der NRZ auf Anfrage: „Es ist uns nicht leicht gefallen, das aufzugeben.“ Die Mitarbeiterin in Donsbrüggen war anfangs 30 Wochenstunden dort, später drei Nachmittage die Woche, die Besucherzahlen hätten nachgelassen. Die Öffnungszeiten wurden mit den Stammbesuchern abgesprochen und später dann auch die Schließung, die die städtische Politik beschloss.

„Im Jahr 2018 wurde meines Wissens nach der Zustand des Gebäudes durch das Gebäudemanagement der Stadt Kleve überprüft, dabei wurden gravierende Mängel festgestellt“, so die TBH-Fachbereichsleiterin. Besonders das Dach sei baufällig geworden. Schaffeld bietet als Alternative: „Durch das Projekt ‘Jugend stärken im Quartier’ steht durch das mobile Angebot ‘MomsMobil’ in Kleve seit 2019 weiterhin ein Ansprechpartner auch für die Jugendlichen in Donsbrüggen zur Verfügung.

Grundschulschließung war der Anfang vom Ende

Manfred de Haan betrachtet im Nachhinein: Der Anfang vom Ende war gemacht, als die Grundschule geschlossen wurde. Für Spiel und soziale Kontakte orientierten sich die jüngeren Schüler mehr nach Nütterden, die älteren nach Kleve.

„Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen ist sehr besorgt“, sagt de Haan. „Das Haus verursacht regelmäßig anfallende Betriebskosten“, und im vergangenen Jahr gab es wiederholt erhebliche Vandalismusschäden am leerstehenden Gebäude. „Dreimal wurden Scheiben eingeschlagen, Feuerlöscher wurden leergesprüht“, so de Haan. „Der HVV Donsbrüggen kann das Nutzungsentgelt allein nicht aufbringen,“ mit neun Euro Jahresbeitrag der 180 Mitglieder.

Auch keine Gaststätte mehr in Donsbrüggen

Doch Chor, Bruderschaft, Feuerwehr im Dorf haben andere Versammlungsräume gefunden, zum Teil im Canisiushaus, der Sportverein im eigenen Heim. Und doch habe Donsbrüggen auch keine Gaststätte mehr, in der private Feierlichkeiten möglich wären.

Der Verein bittet alle Donsbrügger Vereine, Gruppen, Initiativen sowie Private um konkrete Nutzungsvorschläge zum Erhalt und weiteren Betrieb des Jugendhauses.

Ideen und Vorschläge – auch zur Finanzierung der Betriebskosten – erbittet der HVV Donsbrüggen bis spätestens 28. Februar an seinen Vorsitzenden Manfred de Haan, Kranenburger Straße 34 in Kleve, 02821/18409, oder auch per Mail an .