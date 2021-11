Jugendliche in Kleve bringen die eigene Show auf die Bühne

Kleve. „Believe!“ – das ist der Titel einer Bühnenshow, an der Jugendliche und junge Erwachsene seit Monaten arbeiten und die sie jetzt aufführen.

„Believe!“ – das ist der Titel einer Bühnenshow, an der mehr als 35 Jugendliche und junge Erwachsene seit vielen Monaten gemeinsam arbeiten. Am heutigen Samstag, 20. November, öffnet sich um 19.30 Uhr der Vorhang für die Premiere in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Ackerstraße 80.

Es geht um die eigenen Fähigkeiten, den Glauben, dass man gemeinsam etwas bewegen kann und die Hoffnung, seinen Traum leben zu können. Dafür bietet die „Move Factory“ den jungen Klevern in einer Halle der früheren Schuhfabrik Pannier optimale Voraussetzungen. Seit Öffnung der Halle Ende 2019 hat sie sich zu einem Treffpunkt für urbanen Streetsport in Kleve entwickelt, in dem man voneinander und miteinander lernen kann.

Die Jugendliche haben in den vergangenen Monaten viel Engagement, Zeit und kreative Ideen in die Show gesteckt. Foto: Frank Rensing / kalle

Mitten in der Corona-Pandemie ist hier die Idee entstanden, gemeinsam etwas auf die Beine (oder besser „Bühne“) zu stellen. Trotz aller Einschränkungen und Lockdown haben alle an die Umsetzung geglaubt und daran gearbeitet - auch das spiegelt der Titel wider.

Energiegeladener Streetdance, kräftige beats und akrobatische Sprünge wechseln sich ab mit ruhigen Momenten, gefühlvoller Musik und leisen Tönen. Dazu gibt es Theaterszenen, witzige Momente und Live-Gesang, eingerahmt in entsprechendes Licht. „Die Jugendlichen haben in den vergangenen Monaten viel Engagement, Zeit und kreative Ideen in die Show gesteckt“, so Frank Rensing, der das Projekt leitet. „Auch wer mit Begriffen wie Parkour, Breakdance, Calisthenics oder Freerunning bisher nicht viel anfangen kann, wird sicherlich von den jungen Talenten mitgerissen werden. „Die Gäste erwartet eine vielfältige Show und ein unterhaltsamer Abend, gemacht von Klevern für Klever.“

Die Gäste erwartet eine vielfältige Show Foto: Frank Rensing / kalle

Es gilt die 3G-Regel.

