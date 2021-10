Kalkar: Alter Brunnenschacht bei Arbeiten zufällig entdeckt

Kalkar. Auf dem Grundstück Hohe Straße 19 im historischen Stadtkerns Kalkars wurde der Besitzer Lutz Kühnen zufällig fündig und entdeckte einen Brunnen.

Straßen und Stegen, Häuser, Grund- und Flurstücke im historischen Stadtkern Kalkars – auf der wasserumwehrten Insel – sind wichtige Orte, um die Geschichte der Menschen in der Stadt und städtische Entwicklungen aufzeigen zu können. Auf dem Grundstück Hohe Straße 19 ist nach dem im Jahr 2020 erfolgten Abriss des in den 1950er Jahren erbauten Wohnhauses bei Grünschnitt- und Aufräumungsarbeiten durch den Besitzer Lutz Kühnen ein alter, über fünf Meter tiefer, mit Feldbrandsteinen gemauerter Brunnenschacht freigelegt worden.

Schulgebäude mit Lehrerwohnung

Auf dem Grundstück wurde 1897/98 nach einem Antrag der jüdischen Gemeinde Kalkars vom 6. März 1895 ein Schulgebäude mit Lehrerwohnung errichtet. Die jüdische Schule befand sich somit in unmittelbarer Nachbarschaft zur evangelischen Volksschule. Im Jahre 1902 erfolgt die Umwidmung der jüdischen Privatschule in eine Volksschule; die Gemeinde blieb jedoch Eigentümerin des Grundstücks. Im Jahre 1939 erwarb die Stadt Haus und Grundstück und verkaufte es zum gleichen Preis an eine Kalkarer Familie.

Vor der Wiedergutmachungs-kammer beim Landgericht wurde 1953 zwischen den beteiligten Parteien ein Vergleich zur Abfindung geschlossen. Da das Gebäude im II. Weltkrieg weitestgehend zerstört wurde, so ist der Bauakte zu entnehmen, wurde 1948 zunächst ein eingeschossiges Wohnhaus mit Flachdach neu errichtet, welches wenige Jahre später durch ein Obergeschoss ergänzt wurde.

Wann der Brunnenschacht gebohrt und gemauert wurde, müsste gegebenenfalls noch genauer untersucht werden. Da mit dem Bau der jüdischen Schule, „18,50 Meter vom Hauptgebäude entfernt“ ein separates Toilettengebäude errichtet wurde, ist zu vermuten, dass der Brunnen bereits früher für die Gartengrundstücke angelegt wurde und nicht erst im zeitlichen Zusammenhang mit den neuen Aborten in deren unmittelbarer Nähe. Der Brunnenschacht befindet sich nun auf einem privaten Grundstück und ist derzeit mit Bauzäunen gesichert.

Im Kalender für das Klever Land von 1983 erinnert sich Oskar Artmann, als Kind und Jugendlicher immer wieder mal zu Gast in Kalkar, an eine Mikwe im Keller. Die Mikwe ist das traditionelle jüdische Tauchbad. Dass Artmann nach all den vergangenen Jahrzehnten und dem entstandenen Neubau statt des ehemaligen jüdischen Schulbaus, die Grundstücke verwechselt, ist nachvollziehbar – von weitreichender Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass in keiner der Baupläne und Baubeschreibungen von einer Mikwe die Rede ist. Die Existenz einer Mikwe auf dem Grundstück der ehemaligen jüdischen Schule kann nicht nachgewiesen werden.

Keine entsprechenden Hinweise gefunden

Im Gartenhäuschen, dem vormaligen Toilettenhäuschen, wird dies Tauchbad mit Gewissheit nicht angelegt worden sein. Auch während der Abriss- und Aufräumarbeiten, die vom Bodendenkmalamt begleitet wurden, sind auf dem Grundstück keinerlei entsprechende Hinweise gefunden worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland