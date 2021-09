Kalkar: Bei den Grundschulen haben die Eltern die freie Wahl

Eine Mutter am ersten Schultag auf dem Weg zur Grundschule. Jetzt kommt zunächst die Wahl der Schule für die künftigen I-Dötze in Kalkar.

Kalkar. Die Anmeldungen zu den Grundschulen der Stadt Kalkar für das Schuljahr 2022/2023 starten jetzt. Die Eltern haben die freie Wahl.

Die Anmeldungen für das Schuljahr 2022/2023 zu den Grundschulen der Stadt Kalkar werden in der Zeit vom 25. Oktober bis 2. November entgegengenommen. Den Eltern steht somit die Wahl der Grundschule frei, an der ihr Kind eingeschult werden soll. Jedes Kind hat im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität Anspruch auf eine Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule in seiner Gemeinde. Im Rahmen freier Kapazitäten nimmt die Schule auch andere Kinder auf. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung.

Im Falle eines Anmeldeüberhanges wird nach Berücksichtigung von Härtefällen ein Aufnahmeverfahren durchgeführt. Dabei wendet die Schulleitung aufgrund der Vorgabe durch den Schulträger folgende Aufnahmekriterien an: 1. Geschwisterkinder 2. Schulweg 3. Besuch eines Kindergartens in der Nähe der Schule 4. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen 5. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Muttersprache.

Eine Aufnahmebestätigung kann erst Anfang 2022 erfolgen

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Aufnahmebestätigung erst Anfang 2022 erfolgen kann, sobald der Schulträger und die Schulaufsicht der Eingangsklassenbildung zugestimmt haben, schreibt die Stadt. Anspruchsberechtigte Grundschüler werden von der Zahlung des Eigenanteils für das SchokoTicket befreit, dies gilt bis zur nächstgelegenen Grundschule. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Kinder, die nicht an der nächstliegenden Grundschule angemeldet werden, seitens des Schulträgers keine neuen Busverbindungen eingerichtet werden können und auch die Kosten für ein SchokoTicket nicht übernommen werden können.

Eine telefonische Terminvereinbarung für die Anmeldung ist zwingend erforderlich

Eine telefonische Terminvereinbarung für die Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die zum Schuljahr 2022/2023 schulpflichtig werdenden Kinder können zu folgenden Terminen an den Grundschulen der Stadt Kalkar angemeldet werden: Josef-Lörks-GrundschuleKalkar, Am Bollwerk 18, 02824/13-250 (montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr) Anmeldung am Montag, 25. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, am Dienstag, 26. Oktober, von 9 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 27. Oktober, von 8 bis 9 Uhr, von 11 bis 12.45 Uhr und 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 28. Oktober, von 8 bis 13 Uhr, und am Dienstag, 2. November, von 9 bis 11 Uhr.

Die Anmeldelisten zu den Terminen werden in den Kindergärten ausgelegt. Kinder ohne Kindergarten tragen sich bitte in eine der Listen in den Kindergärten ein.

St. Luthard-Grundschule Wissel, Dorfstraße 29-31, 02824/6684 (montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr). Nach Terminabsprache Montag, 25. Oktober, Mittwoch, 27. Oktober.

Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn, Heinrich-Eger-Straße 10, 02824/5011 (dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr). Anmeldung nach Terminabsprache Dienstag, 26. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag, 28. Oktober, von 15 bis 18 Uhr.

Sollten Eltern an diesen Terminen verhindert sein, können sie nach Rücksprache mit den Sekretariaten ihr Kind auch an einem anderen Termin außerhalb dieser Anmeldetermine anmelden. Um das Verfahren zur Sprachstandsfeststellung zeitgleich durchführen zu können, ist es wichtig, dass das Kind das Elternteil zu dem Anmeldetermin in die Grundschule begleitet.

Vorzulegen sind bei der Anmeldung das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde (Kopie) des Kindes, der Anmeldebogen mit Unterschrift beider Erziehungsberechtigter, eine Kopie des Masernimpfschutzes sowie ein Foto des Kindes. Des Weiteren gilt die 3G-Regel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland