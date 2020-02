Kalkar. In Kalkar war eine Frau angeblich als Spendensammlerin im Auftrag des Deutschen Kinderschutzbundes unterwegs, der nun den Betrug meldete.

Kalkar: Betrügerin gab sich als Spendensammlerin aus

Am vergangenen Freitag und Samstag, 31. Januar und 1. Februar, war in Kalkar eine Frau unterwegs, die vorgab, Spenden für den Deutschen Kinderschutzbund zu sammeln. Am Dienstag, 4. Februar, meldete nun eine Mitarbeitern des Vereins das Vorgehen der Betrügerin bei der Polizei und stellte klar, dass der Verein aktuell keine solchen Spendenaktionen durchführt.

Polizei rät, die 110 zu wählen

Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern: „Wählen Sie die 110, wenn Sie derzeit von Personen angesprochen werden, die angeblich für den Deutschen Kinderschutzbund Geld sammeln!“