Kalkar: Der Marktplatz in Grieth wird deutlich aufgewertet

Kalkar-Grieth. In einem digitalen Bürgerdialog will die Stadt am 30. Juni die Pläne für den Marktplatz in Grieth vorstellen und mit den Bürgern diskutieren.

Unter Beteiligung der Griether Bürgerinnen und Bürger wurde im vergangenen Jahr die Entwurfsplanung zur Umgestaltung des Griether Marktes durch das Dortmunder Büro „Landschaft planen + bauen“ erarbeitet. Dabei haben die Griether im Rahmen von zwei Präsenzveranstaltungen ihre Vorstellungen zumUmbau des Platzes eingebracht.

Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf in Höhe von 250.000 Euro liegt jetzt vor

Seit dem Frühjahr liegt der Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf in Höhe von 250.000 Euro vor, so dass nun die Ausstattungsdetails als Grundlage für die Erstellung der Ausführungsplanung vereinbart werden können, teilt die Stadtverwaltung mit. So soll unter anderem die Auswahl geeigneter Bänke, Poller und Baumscheiben in einer virtuellen Bürgerversammlung vorgestellt werden. Auch die Präzisierung der für den Marktplatz wichtigen Brunnenplanung wird Gegenstand des Dialogs sein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung per E-Mail an: marktplatzgrieth@kalkar.de mit ihren Kontaktdaten bis zum 29. Juni anzumelden. Der Bürgerdialog wird am Mittwoch, 30. Juni, ab 19 Uhr als Meeting mit dem Videokonferenzdienst Zoom angeboten. Die Zugangsdaten werden den angemeldeten Personen rechtzeitig mitgeteilt.

