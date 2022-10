Kalkar: Die Erlebnis-Messe für Hunde- und Katzenbesitzer

Alle für Hund und Katze: Die hundundkatze Niederrhein startet wieder in Kalkar.

In eine tierische Erlebnishalle verwandelt sich das Messezentrum Kalkar für die „hundundkatze Niederrhein" am 22. und 23. Oktober.

In eine tierische Erlebnishalle verwandelt sich das Messezentrum Kalkar für die „hundundkatze Niederrhein“ am 22. und 23. Oktober. Tierfreunde, Tierhalter und diejenigen, die es gerne noch werden wollen, sollten dieses Familienevent rund um Hund und Katze nicht verpassen.

Tanzende Hunde, schnurrende Kätzchen, Zubehör zum Wohlfühlen

Tanzende Hunde, schnurrende Kätzchen, Zubehör zum Wohlfühlen und vieles mehr gibt es in diesem Jahr auf der 7. hundundkatze-Tiermesse in Kalkar zu sehen (Veranstalter: Messecom-Nord). Hund und Katze sind oft die besten Freunde des Menschen, echte Familienmitglieder und die perfekten Partner für Spiel, Sport und Streicheleinheiten. Davon können sich die Besucher am 22. und 23. Oktober im Messezentrum Kalkar selbst überzeugen. Hier finden Tierfreunde außer vieler Angebote der zahlreichen Aussteller auch unzählige Tipps für die Gesundheit, Erziehung und Pflege der Tiere sowie spannende Anregungen für die abwechslungsreiche Beschäftigung mit ihnen. Hier werden die neuesten Angebote und die innovativsten Ideen für Hund und Katze vorgestellt.

Internationales Dogdance Turnier

Die Messe-Themen im Überblick: Alles für Hund und Katze, Zubehör und Accessoires, Tiernahrung, Pflege und Hygiene, Gesundheit und alternative Medizin, Mode und Trends, Verreisen, Kauartikel und Leckerchen, Spiel und Sport, Vereine und Tierschutz, Ausbildung und Erziehung , Outdoor und Kleidung, Versicherungsschutz, Ausbildung, Schulung und Vorträge, Beratung.

Ein besonderes Highlight an beiden Tagen ist das „Internationale Dogdance Turnier Kalkar“. DogDancing, das „Tanzen mit Hund“, ist nicht nur etwas für Hundesportler oder Profiteams. Tatsächlich eignet sich dieses schöne Hobby für jeden, der Spaß daran hat, sich und seinen Hund zu bewegen. Das Turnier, präsentiert von Rhytm4Dogs, ist an beiden Tagen mit absoluten Spitzentänzern besetzt und mit 110 Starts restlos ausgebucht.

Eine Herzensangelegenheit, die seit Jahren von Messecom-Nord gesponsert wird, ist der Tierschutz. Da die meisten Vereine auf Spenden angewiesen sind, ist für viele eine Messeteilnahme leider nicht finanzierbar. Auch in diesem Jahr wird Messecom-Nord Tierschutzorganisationen eine eigene Plattform bieten und hat bereits 18 Vereine auf eigene Kosten nach Kalkar eingeladen.

Bereits zum vierten Mal wird der Verein „Bund der Katzenzüchter NRW“ die Messe mit einer großen „World Cat Show“ begleiten. Dabei werden verschiedene Rassekatzen präsentiert und durch internationale Richter prämiert.

Alle Informationen rund um die Messe und zu allen Mitmach-Aktionen können unter „www.messecom-nord.de“ abgerufen werden. Öffnungszeiten des Messezentrums an der Griether Straße sind Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Parkplätze sind vorhanden (kostenpflichtig). Die Tageskarte kostet acht Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahre erhalten freien Zutritt. Tickets unter https://shop.ticketpay.de/XT5A1GMM. Für Hunde den Impfpass und den Nachweis der Tollwutimpfung mitbringen. Hunde müssen durchgehend an der Leine geführt werden. Kontakt und Infos unter www.messecom-nord.de

