Kalkar: Die Polizei sucht nach einem Tankbetrüger

Ein ein unbekannter Tatverdächtiger betankte am 12. Oktober 2020 sein Fahrzeug an einer Tankstelle auf der Bahnhofstraße und verließ anschließend das Gelände, ohne zu bezahlen. An dem VW Golf waren Kennzeichen angebracht, die seit Mai 2020 bei der Polizei als gestohlen gelten. Am 20.09.2020 wurde ein Fahrzeug mit eben diesem Kennzeichen im Kreis Düren geblitzt. Die Kripo Kalkar fragt: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen am Pkw-Steuer machen? Hinweise: 02824/880. Das Bild ist abrufbar unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalkar-tankbetrug