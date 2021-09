Kalkar: Erstes Unternehmer-Frühstück zum Thema Wirtschaft

Kreis Kleve/Kalkar. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve hat die Firmenchefs der Nicolaistadt zum ersten Unternehmerfrühstück eingeladen.

Der Startschuss fällt in Kalkar: Für den Morgen des Donnerstags, 23. September, lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve die Firmenchefs der Nicolaistadt wieder ab 9 Uhr zum traditionellen Unternehmerfrühstück ein. Das morgendliche Treffen wird im Ratskeller Kalkar stattfinden und annähernd zwei Stunden dauern. Hauptreferentin des Tages wird Silke Gorißen sein, die Landrätin des Kreis Kleve und Vorsitzende von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Kreis-WfG.

„Kreis Kleve: Chancen nutzen – Zukunft gestalten“

„Kreis Kleve: Chancen nutzen – Zukunft gestalten“, wird ihr Wortbeitrag überschrieben sein, in dem sie sicher ihr erstes Jahr als Landrätin Revue passieren lassen dürfte. In Anbetracht der besonderen, von Firmenchefs der Region geprägten morgendlichen Zielgruppe werden die wirtschaftlichen Perspektiven von Stadt und Kreis ebenso Inhalte ihres Vortrags sein. „Ich freue mich sehr, die unternehmerisch Tätigen in allen Städten und Gemeinden des Kreisgebietes kennenlernen zu dürfen“, so die Landrätin.

Als weitere Termine nannte die Kreis-WfG den 7. Oktober für das Hotel Rheinpark Rees und den 2. Dezember für das Bürgerhaus Weeze. Zum Einstieg wird Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers die Rahmenbedingungen für das neue Wirtschaftsförderungsprogramm NRW aufzeigen. Nathalie Tekath-Kochs wird die Moderation einer Gesprächsrunde übernehmen, die „Entwicklungen im Werbering Kalkar aKtiv“ herausarbeitet. Interviewgäste sind Robert Beinio als Geschäftsführer der bb med. product GmbH, Alexandra Bottenbruch von der Galerie 20.21, Han Groot Obbink als Geschäftsführer des Wunderland Kalkar und Christian Zielinski von Rewe Zielinski.

