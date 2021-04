Kalkar: Neue Wassersäcke sollen den Bäumen helfen

Kalkar. Über 50 neue Wassersäcke stehen bereit. Jetzt sucht die Stadt Kalkar Anwohner, die regelmäßig den Wassersack an einem Baum auffüllen.

Die über 12.000 Bäume im öffentlichen Raum der Stadt Kalkar wollen nicht nur kontrolliert, sondern auch gepflegt, geschnitten und in den immer trockeneren Frühlings- und Sommermonaten gewässert werden. Dies betrifft vor allem die jungen Bäume, die kontinuierlich in den Wohnsiedlungen, in Gewerbegebieten und an Straßen nachgepflanzt werden. Bereits im Vorjahr waren rund 100 Wassersäcke im Einsatz. Diese Kunststoff-Wassersäcke fassen gut 60 Liter und geben das Wasser dann stetig tröpfchenweise ab. Für größere Bäume können auch Säcke miteinander kombiniert werden. Große schwallartige Wassermengen werden ansonsten eher auf dem trocknen und verdichteten Boden weggespült - so aber findet das Wasser seinen Weg zum Wurzelwerk.

Bürgermeisterin Britta Schulz und der Leiter des Städtischen Bauhofs Sebastian Ophey werben für den Einsatz der „Wasserspender“

Bürgermeisterin Britta Schulz und der Leiter des Städtischen Bauhofs Sebastian Ophey werben nun für den Einsatz dieser „Wasserspender“ und bitten um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Über 50 neue Wassersäcke stehen bereit. Anwohner, die regelmäßig den Wassersack an einem Baum vor ihrem Grundstück, in der Nähe am Straßenrand, problemlos mit Schlauch oder Gießkanne auffüllen möchten, sollen sich bitte in der Stadtverwaltung bei Anja Degen (02824 /13-121 oder per mail:anja.degen@kalkar.de) melden.

Bürgermeisterin Britta Schulz verspricht keinerlei bürokratischen Hürden, sondern nur ein freundliches Dankschreiben. In den nächsten Tagen werden die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs die Wassersäcke anbringen.