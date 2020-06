Kalkar: Schon wieder Feuer im Fitnessstudio ausgebrochen

Kalkar. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand am Oyweg in Kalkar alarmiert. Das Haus stand schon einmal 2019 in Flammen.

Alarm in der Mittwochnacht 3. Juni, um 3.08 Uhr in der Feuerwehrleitzentrale Kalkar Mitte: Brand am Oyweg. Schon auf der Anfahrt am konnten die Feuerwehrmänner und -Frauen den Feuerschein sehen, heißt es in einer Mitteilung. Daher wurden die Löschgruppen Grieth, Hönnepel und Wissel direkt nachalarmiert.

„Schon im Oktober 2019 brannte der Center Shop völlig aus, dass damals noch nicht eröffnete Fitnessstudio musste die Eröffnung verschieben und erst saniert und renoviert werden“, berichtet Georg Bouwmann, Leiter der Feuerwehr Kalkar. Es brannte etwa 300 Meter des Flachdaches des Gebäudes. Insgesamt waren laut Einsatzbericht 83 Feuerwehrmänner über drei Stunden im Einsatz mit sechs Trupps unter Atemschutz im Innenangriff.

Ursache und Schadenshöhe noch unklar

Die Drehleiter wurde mit Wenderohr eingesetzt, um gezielt löschen zu können. Die starke Rauchentwicklung betraf hauptsächlich die oberen Räume in denen sich auch das Fitnessstudios befindet.

Die Brandmeldeanlage des „Fit Point“ hatte zwar ausgelöst, „leider konnte auch das den großen Schaden nicht verhindern“ erklärt Helmut Hessel, stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 200.000 Euro. Die Brandursache ist bisher noch unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Beamte der Fachdienststelle werden im Laufe des Mittwochs nochmals den Brandort begehen und dann über die eventuelle Hinzuziehung eines Sachverständigen entscheiden.