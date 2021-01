Kalkar: Unbekannter Autofahrer rammt Verkehrsschild und Baum

Ein Verkehrsschild und einen Baum beschädigte ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Klever Straße / Hammelweg / Horster Weg in Kalkar. Nach ihm sucht jetzt die Polizei.

Ein Verkehrsschild und einen Baum beschädigte ein unbekannter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Klever Straße / Hammelweg / Horster Weg in Kalkar am Mittwoch, 13. Januar, zwischen Mitternacht und 14.55 Uhr. Das unbekanntes Fahrzeug war auf der Klever Straße von Kalkar kommend im Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte dabei Schild und Baum erheblich beschädigt und war danach unerkannt geflüchtet, ohne den Unfall zu melden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte es sich bei dem Unfallwagen um einen Skoda handeln, der erheblich beschädigt worden sein dürfte. Die Polizei Kleve sucht nun Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 02821/5040.