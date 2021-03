Kalkar: Verletzter Mofafahrer flüchtet vor Rettungsdienst

Die Polizei warnt vor Alkohol am Steuer.

Kalkar. Nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss flüchtet in Kalkar ein schwer verletzter 44-jähriger Mofafahrer vor den Rettungssanitätern auf ein Feld.

Welche Folgen Alkohol am Steuer haben kann, zeigte sich nach Angaben der Polizei einmal mehr am vergangenen Mittwochabend, 24. März, für einen Mann in Kalkar. Allerdings mit schmerzhaften Folgen.

Der 44-jährige, offentichtlich angetrunkener Mann aus Xanten wollte mit seinem Mofa aus Richtung Xanten kommend auf das Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 57 abbiegen. Er kollidierte dabei jedoch ohne ersichtlichen Grund mit einem Betonring auf dem Grünstreifen vor der Einfahrt und stürzte schwer. Trotz seiner dabei erlittenen schweren Verletzungen entfernte er sich vom Unfallort, konnte jedoch von der alarmierten Besatzung eines Rettungswagens kurz vor der Einmündung zum Wüldersweg entdeckt werden.

44-Jähriger legt sich verletzt auf ein Feld

Die Sanitäter wunderten sich sehr, denn der 44-Jährige flüchtete laut Polizei vor den Rettungskräften auf ein offenes Feld. Hier endete seine Flucht: Plötzlich legte er sich hin und wurde wenig später von den ebenfalls eingesetzten Polizeibeamten entdeckt und aufgegriffen. Letztlich ließ er sich versorgen, der Rettungswagen brachte den Verletzen dann doch in ein nahes Krankenhaus.

Da die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen wahrnahmen, führten sie einen Atem-Alkoholtest durch, der dann auch tatsächlich positiv ausfiel. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.