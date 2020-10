Wechsel in der Führung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kalkar: Die alten und die neuen Chefs mit Bürgermeisterin Schulz.

Freiwillige Feuerwehr Kalkar: Wechsel in der Führung der Freiwilligen Feuerwehr

Kalkar. Die Feuerwehr Kalkar sieht sich nach ereignisreichen Jahren und einem neuerlichen Führungswechsel wieder gut aufgestellt.

Sechs aufregende Dienstjahre liegen hinter der ersten dreigeteilten Wehrführung der Stadt Kalkar: Georg Bouwmann als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar sowie Helmut Hessel als einer seiner Stellvertreter beenden ihr Amt aus Altersgründen. „Es war eine spannende und abwechslungsreiche, aber auch anstrengende Zeit“, berichtet Georg Bouwmann. Seit 41 Jahren ist er nun schon Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, seit 1995 in einer Führungsposition.

Nach dem Wechsel im Jahr 2015 hat sich in der Feuerwehr so einiges geändert. „Wir wollten weg vom einzelnen Löschgruppendenken, dass haben wir auch geschafft“ sagt Helmut Hessel. Auch er ist seit 1975 in der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit einem 49-Punkte-Plan begann die neue Wehrführung 2015 ihr Amt. „Es sind weniger als drei Punkte offen geblieben auf die wir wenig Einfluss haben, wie der Brandschutzbedarfsplan oder Gebührenordnungen“ so Georg Bouwmann. „Wir haben unseren Job wohl gut angefangen und letztendlich auch bis zum Schluss gemacht“, meint auch Helmut Hessel. Ein neues Gerätehaus, neue Fahrzeuge und die Gründung einer Kinderfeuerwehr waren einige Highlights. „Die Kameradinnen und Kameraden sehen sich mittlerweile als einheitliche Stadtwehr, man ist in der Feuerwehr Kalkar,“ berichtet Helmut Hessel erfreut.

Roland Matenaer ist der neue Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar

Das fortzuführen, ist nun Aufgabe der neuen Wehrführung. Roland Matenaer ist der neue Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kalkar. Roland Matenaer ist mit seinen 51 Jahren bereits seit 34 Jahren aktives Mitglied in der Feuerwehr. Sein Stellvertreter Erwin Grootens ist 55 Jahre alt und hat ebenfalls seine Karriere mit 17 Jahren begonnen. Marc Meyer ist ebenfalls stellvertretender Stadtbrandinspektor.