Kalkar: Winter-Wunderland-Drive-In geht in die Verlängerung

Kalkar "Winter-Wunderland-Drive-In - Part 2: Snow and Ice": Das coronakonforme Event in Kalkar wird im Januar mit neuem Programm fortgesetzt.

Der in Kalkar geht im Januar in die Verlängerung. Seit dem 10. Dezember können Besucher in ihren Autos coronakonform über den großen Weihnachtsmarkt mit liebevollen Dekorationen und aufgebauten Essensbuden auf dem Gelände des Wunderlands Kalkar fahren. Für eines der wenigen möglichen Events im Lockdown buchten bislang so viele Menschen Tickets, dass sich die Organisatoren für eine Ausdehnung des Angebots unter einem leicht veränderten Motto entschieden: "Winter-Wunderland-Drive-In - Part 2: Snow and Ice".

Der Pkw-Parcours öffnet im Januar freitags und samstags (plus einmal am Sonntag) am 8./9./10., 15./16., 22./23. und 29./30. jeweils von 16.30 bis 21 Uhr. Die Besucher erleben im Schritttempo ein angepasstes Programm auf einer etwas abgewandelten Strecke, die nun circa zwei Kilometer lang ist. Die Veranstalter kündigen an, dass eine Schneekanone "ganze Areale in eine märchenhafte Schneelandschaft" verwandelt und zur Winterdeko unter anderem eine Schlittschuhbahn gehört. Bei der Verlängerung des Drive-In sind der Circus Maximum, Musiker Ward Palmen, Allroundtalent Eddie und alle Aussteller des Verkaufsmarkts wieder dabei.

Tickets online buchen

Eine Online-Vorabregistrierung ist nach wie vor erforderlich unter www.wunderlandkalkar.eu. Dort können Interessierte Tickets für bestimmte Zeitfenster buchen. Der Preis beträgt weiterhin 12,50 Euro pro Auto.

Die maximal zulässige Höhe der Fahrzeuge beträgt 2,40 Meter. Die Autos dürfen nur für

Toilettenbesuche verlassen werden. Hinweisschilder auf dem Parkplatz weisen den Weg. Die Wunderland-Organisatoren bitten darum, die aufgestellten Müllcontainer zur Abfallentsorgung zu nutzen.