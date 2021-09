Freizeit Kindertrödel in Goch steigt in diesem Jahr Open Air

Goch. Der traditionelle Kindertrödelmarkt der Stadt Goch kann in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Der Termin ist am Sonntag, 3. Oktober.

Der traditionelle Kindertrödelmarkt der Stadt Goch kann in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Der Termin ist am Sonntag, 3. Oktober, ab 11.30 Uhr. Der Aufbau ist ab 10.30 Uhr möglich. Dies teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Gocher Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren können dann auf dem Hof der Liebfrauenschule an der Theodorstraße ihre Spielsachen verkaufen.

Anmeldungen hierzu sind ab sofort online bei goch.de möglich. Die Standgebühr beträgt zehn Euro und ist bei der Anmeldung zu entrichten. Pro Familie wird nur ein Tisch vergeben. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das Kind bzw. die Kinder mit Vollmacht eines Erziehungsberechtigten anzumelden.

Eine telefonische Anmeldung oder Reservierung zum Kindertrödel ist nicht möglich. Kommerzielle Händler werden bei dieser Veranstaltung nicht berücksichtigt.

