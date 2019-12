Kirche gehört an Weihnachten einfach dazu im Kreis Kleve

Wie wichtig ist es den Bürgern im Kreis Kleve, an den Weihnachtstagen in die Kirche zu gehen? „Es gehört einfach dazu“, lautet eine häufige Antwort bei einer Umfrage am Montag.

„Ich bin so sozialisiert worden,“ die Weihnachtsgeschichte sei schließlich „die Basis“, sagt Johannes Hußmann aus Kellen. Er wird mit seiner Mutter zusammen die Kirche in Rees-Haldern besuchen.

Katharina und Jens Spettmann und Kinder aus Rees Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

„Ja, mein Mann und ich gehen am ersten Feiertag schon um 9 Uhr in Materborn. Dafür stehen wir früh auf. Es ist uns ganz wichtig. Weihnachtslieder singen … sonst ist es kein Weihnachten“, sagt Elisabeth Mülder.

„Es ist alte Tradition“

„Es ist alte Tradition und gehört dazu, aber wir brauchen keine Christmette. Uns reicht ein besinnlicher Wortgottesdienst, den besuchen wir auf dem Klinikgelände, früher in der Klinikkirche. Sie ist ja jetzt wegen Baufälligkeit gesperrt, da gehen wir ins Gesellschaftshaus, „ beschreibt Petra Krämer aus Bedburg-Hau/Hasselt.„Aus dem Alltag runterkommen, sich sammeln, das ist der Einstieg ins Weihnachtsfest. Darum drängen wir auch unsere erwachsenen Kinder, mitzugehen“, erzählt sie.

Katharina Spettmann, die mit Ehemann Jens und den drei Kindern – zwischen zwei und sechs Jahren – den Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche in Rees besuchen wird, findet: „In die Kirche zu gehen, gehört einfach dazu.“ Was lieben die Kinder daran besonders? „Ich mag das mit dem Jesuskind“, sagt die Tochter.

Das Krippenspiel ist wichtig

Das Krippenspiel ist auch einem Mädchen ganz wichtig, das mit seinem Klever Vater durch die Klever Innenstadt läuft. Dem Vater liegt daran, „dass sie vermittelt bekommt, was Kirche gebeutet. Sie möchte ja demnächst zur Kommunion gehen.“

Jasmin Thyssen und Familie aus Goch Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Weil ihre Tochter Messdienerin ist, ist für Jasmin Thyssen aus Goch der Weg in die Kirche an Weihnachten eine Selbstverständlichkeit. Sie geht mit Familie am ersten Feiertag.

„Ich hab es mit alten Ritualen, mir gefällt die katholische Kirche darum besser,“ sagt eine Kalkarerin.

„Ich würde gern in die Kirche gehen, am liebsten in die Mitternachtsmette. Früher fanden wir das sehr romantisch. Heute aber ist es um die Zeit zu Hause dann so gemütlich, dass wir uns nicht mehr aufraffen, um in die Kirche zu fahren“, sagt eine Frau aus Uedem-Keppeln.

Egal, ob es Weihnachten ist, Gisela Janssen aus Kleve geht jeden Sonntag in die Stiftskirche, „solange es mir gut geht.“ Ihre Familie ist dann nicht dabei, die meisten wohnen weiter weg.

Einige befragte Passanten möchten sich nicht zitieren lassen, vor allem jene, die erwähnen, dass für sie ein Gottesdienst in einem Kirchengebäude nicht das Wichtigste ist, um ein stimmungsvolles Weihnachtsfest zu begehen. „Die Krippe reicht“, nimmt es ein Befragter lässig. Und eine Kleverin sagt ganz leise: „Ich mache es mir schön zu Hause. Ich bin allein.“