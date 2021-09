Kirchen bieten „Farbe bekennen“-Aktion im Wahlkampf an

Kleve/Geldern. Kreiskomitee der Katholiken und der Evangelische Kirchenkreis Kleve mit Wähler-Service zur Bundestagswahl. Kandidaten eingeladen.

Auf Plakaten lächeln sie die Wählerinnen und Wählern bereits seit einigen Wochen an Straßen und Plätzen an. Der Bundestagswahlkampf der Parteien geht in die entscheidende Phase. Wie schon zu den vergangenen Bundestagswahlen bieten das Kreiskomitee der Katholiken und der Evangelische Kirchenkreis Kleve Wählerinnen und Wählern im Vorfeld die Möglichkeit, sich persönlich ein Bild zu machen. „Farbe bekennen“ heißt das Format, zu dem an zwei Orten eingeladen wird.

Das Kolpinghaus Kleve steht dafür am Donnerstag, 9. September, bereit, das Lise-Meitner-Gymnasium Geldern am Dienstag, 14. September. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr. Zugesagt haben Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien: Stefan Rouenhoff (CDU), Bodo Wißen (SPD), Friederike Janitza (Bündnis 90/Grüne), Georg Cluse (FDP) und Norbert Hayduk (Die Linke).

Die AfD wurde nicht eingeladen

Nicht eingeladen wurde die Alternative für Deutschland (AfD). Die Veranstalter, das Kreiskomittee der Katholiken, die Kolpingfamilie Kleve und der Ev. Kirchenkreis Kleve begründen, die AfD stehe mit vielen Äußerungen und Positionierungen außerhalb des christlichen Wertekanons, für den sie sich als Kirchen in einer vielfältigen, demokratischen Gesellschaft einsetzten. Die Teilnahme des AFD-Kandidaten auf dem Podium in Kleve und in Geldern sei somit nicht in Betracht gekommen.

Im Gespräch mit den Bundestagskandidaten am 9. September geht es im Kolpinghaus Kleve nicht nur um bundespolitische Fragen. Insbesondere werden deren konkrete Auswirkung auf die Menschen am Niederrhein thematisiert. Zu den unterschiedlichen Themenfeldern werden die Kandidaten von Moderator Christian Breuer (Pressestelle Bistum Münster) um ihre Meinung gebeten.

Die Themenblöcke werden von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe am Lise-Meitner-Gymnasium vorbereitet

Die zweite Podiumsdiskussion in Geldern setzt am 14. September wiederum andere Schwerpunkte. Die Themenblöcke werden derzeit von Schülerinnen und Schülern verschiedener Kurse Sozialwissenschaften der Oberstufe am Lise-Meitner-Gymnasium und Lehrer Christian Brauers vorbereitet. Die Moderation am Abend übernimmt Tommi Bollmann von Antenne Niederrhein, die Veranstaltung kann zudem live im Radio mitverfolgt werden.

Bei den Veranstaltungen im Kolpinghaus und in der Aula des Gymnasiums ist der Zutritt nach der 3-G-Regel möglich.

