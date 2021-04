Die Die Abi-Prüfungen werden in der Mehrzweckhalle in Materborn geschrieben.

Bildung Kleve: Abi-Premiere an der Gesamtschule am Forstgarten

Kleve. Die Schule am Forstgarten startet in die ersten Abiturprüfungen der Schulgeschichte. Geprüft wird in der Mehrzweckhalle in Materborn.

Die Gesamtschule am Forstgarten startet in die ersten Abiturprüfungen der Schulgeschichte: Coronakonform hat sich die Mehrzweckhalle in Materborn in ein Prüfungszentrum verwandelt. Wegen der Baumaßnahmen am eigentlichen Schulstandort nutzt die Schule, deren Heimat in Rindern liegt, für die Dauer der Abiturprüfung die Möglichkeiten in Materborn.

In der Mehrzweckhalle können die Klausuren in Ruhe geschrieben werden

Der Leiter der gymnasialen Oberstufe Christian Jakobs ist sehr zufrieden: „Das hat hier eine sehr gute Atmosphäre. Es ist hell, bietet sehr viel Platz und wir können völlig losgelöst vom eigentlichen Schulbetrieb in Ruhe die Klausuren schreiben.“ Für die Schüler im Jahrgang 13 ist der Umzug auf den letzten Metern ihrer Schullaufbahn überhaupt kein Problem. Ortswechsel sind sie schließlich gewohnt, denn in den vergangenen neun Jahren seit Schulgründung, haben sie schon viele Räumlichkeiten in Kleve erlebt.

2012 im Jahrgang 5 starteten sie teilweise an der Ackerstraße im Gebäude des ehemaligen Sebus Gymnasiums. Dann verbrachten sie einige Jahre im Schulgebäude an der Hoffmannallee, ehe es sie in die Unterstadt verschlug und zwar in das Interimsrathaus im Alltours-Gebäude und an den eigentlichen Schulstandort an der Eichenallee in Rindern.

Zwischendurch ging es für bestimmte Fachräume auch immer wieder mal zur „Untermiete“ in andere Klever Schulen. „Natürlich ist es schade, dass ausgerechnet unser Gründungsjahrgang nicht mehr erlebt, wenn wir im nächsten Jahr endlich alle in einer neuen Schule nur für uns sind. Aber irgendwie schließt sich nun auch ein Kreis. Eingeschult im Ausweichquartier - Abitur im Ausweichquartier“, beschreibt Schulleiterin Rose Wecker augenzwinkernd.

Erwartungsvoll schaut Christian Jakobs auf die kommenden Wochen: „Insgesamt haben 55 Schüler die Zulassung zum Abitur erreicht. Ich bin sicher, in ein paar Wochen werden wir richtig gute Ergebnisse sehen.“