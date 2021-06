Kleve: Andrea Kamps führt jetzt den CDU-Stadtverband

Kleve. Wolfgang Gebing musste als Klever Bürgermeister aus dem CDU-Stadtverbandsvorstand ausscheiden. Auftakt zum Wahlkampf.

Der Stadtverband der CDU Kleve hat einen neuen Vorstand gewählt: Andrea Kamps wurde mit großer Mehrheit ins Amt gewählt. Ihr steht neben Bastian Linsen und Josef Kanders, die im Amt bestätigt wurden, ab sofort auch Franz-Theo Dirmeier als stellvertretender Vorsitzender zur Seite. Ergänzt wird das Team durch Schriftführer Frederik Reymer, Kassierer Christian Seißer, Pressesprecher Lukas Nakielski, Mitgliederbeauftragte Rebecca Schoofs sowie zehn Beisitzerinnen und Beisitzer.

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und bin mir sicher, dass wir mit dem neuen jungen Team an meiner Seite den Herausforderungen der nächsten Jahre entgegentreten können“, so Kamps über den Ausgang der Wahl.

Die gesteckten Ziele umsetzen

„Unser Wahlprogramm im Blick, werden wir zusammen mit unseren Ratsvertreterinnen und Ratsvertretern die gesteckten Ziele umsetzen und die Philosophie der Partei weiterentwickeln,“ schloss Kamps ihre Antrittsrede unter Beifall der versammelten Mitglieder ab.

Mit der diesjährigen Mitgliederversammlung startet die CDU in die heiße Phase des Bundestags-Wahlkampfes. „Die gute und enge Zusammenarbeit im Vorstand des Stadtverbandes hat uns die Erfolge bei der letzten Kommunalwahl eingebracht“, begann der scheidende Stadtverbandsvorsitzender Wolfgang Gebing seine Begrüßungsrede. Als gewählter Bürgermeister muss Gebing aus dem Stadtverbandsvorstand ausscheiden, dennoch machte er in seiner Rede eindrucksvoll deutlich, was die zukünftigen Aufgaben des neuen Vorstandes sein werden, angefangen von nachhaltiger Politik, Digitalisierung bis zur Mitgliedergewinnung in Pandemiezeiten.

Direkter Kontakt mit den Bürgern suchen

Im Anschluss hob der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Dr. Günther Bergmann in seiner Rede hervor, dass es für eine erfolgreiche Parteiarbeit in Pandemiezeiten auch immer des direkten Kontaktes zu den Bürgern bedarf. Dem scheidenden Vorsitzenden Gebing dankte Bergmann für seine sehr erfolgreiche Arbeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland