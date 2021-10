Kultur Kleve: Astoria-Quartett mit Benefizkonzert „More than Tango“

Kleve. Das Astoria Streichquartett aus Düsseldorf spielt zum Dank für Film- und Fotoaufnahmen ein Benefizkonzert. für das Koekkoek-Haus in Kleve.

Der musikalische Besuch aus Düsseldorf verspricht ein spritziges und vielseitiges Konzertvergnügen: das Astoria Streichquartett setzt sich aus Mitgliedern der Düsseldorfer Sinfonikern zusammen und hat vor einiger Zeit die Klever Parks und das B.C. Koekkoek-Haus als stimmungsvolle Kulisse für Fotos und Filme nutzen können.

Zum Dank kommt nun ein musikalischer Besuch für die Freunde des B.C. Koekkoek-Hauses: Am Sonntag, 24. Oktober, gibt das Astoria Streichquartett um 11.30 Uhr das Benefizkonzert „More than Tango“, mit Musik aus Klassik, Jazz und Pop in den schönen Salons der Künstlervilla.

Die Arbeit für Funk und Fernsehen das Profil der Musiker ab

Das Astoria Streichquartett (mit vielen aktiven Musikern) tritt regelmäßig konzertant für Privat-, Firmen- sowie öffentliche Veranstaltungen auf. Neben zahlreichen Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben Aufnahmen rundet die Arbeit für Funk und Fernsehen das Profil der Musiker ab.

Hörproben auf www.astoria-streichquartett.de. Es gelten die 3G-Regeln, Eintritt nur mit Voranmeldung unter: kasse@koekkoek-haus.de oder 02821/ 76 88 33, der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland