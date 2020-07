Kleve. In der Zeit zwischen morgens 4 und abends 18.30 Uhr wurde in Kleve ein Auto vom Parkplatz gestohlen.

Ein Auto wurde in Kleve am Mittwoch, 15. Juli, gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren silberfarbenen Citroen C4 mit dem amtlichen Kennzeichen GEL-V 1221 morgens gegen 4 Uhr in einer der Parkbuchten vor der Grundschule an der Lindenallee abgestellt. Als sie gegen 18.30 Uhr zurückkehrte, war ihr Fahrzeug verschwunden.

Die Kripo Kleve, 02821-5040, sucht jetzt Zeugen.