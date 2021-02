Kleve: Baustart für die neuen, digitalen Radboxen

Kleve. Die vorbereitende Arbeiten am Klever Bahnhof für neue, digital gesteuerte Radboxen haben begonnen. 34 Stellplätze sollen entstehen.

Wer zukünftig mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Kleve fährt und dann mit Bus und Bahn weiterreisen möchte, für den wird der Umstieg zwischen den Verkehrsträgern zukünftig noch einfacher und komfortabler. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes und Klimaschutzfahrplans der Stadt Kleve wird zum Start der Radfahrsaison eine „Bike & Ride“-Anlage zur Verbesserung der Verknüpfungsmöglichkeiten des ÖPNV bzw. SPNV mit der Radinfrastruktur errichtet.

Eine digital gesteuerte Radabstellanlagen mit einem modernen, elektronischen Zugangs- und Hintergrundsystem

Ab Frühjahr bieten die Stadt Kleve und der VRR unter dem Markennamen „DeinRadschloss“ am Bahnhof als Verknüpfungspunkt digital gesteuerte Radabstellanlagen mit einem modernen, elektronischen Zugangs- und Hintergrundsystem an. Fahrgäste können Stellplätze via Internet reservieren und buchen. Um dann vor Ort auf die Abstellanlagen zugreifen zu können, genügt eine Chipkarte – wahlweise ein VRR-Aboticket oder eine systemeigene Variante.

Für die Anlage am Bahnhof in Kleve haben die vorbereitenden Tiefbau- und Elektroarbeiten begonnen. Bis zum Beginn der Radfahrsaison werden im Bereich der Grünfläche am Bahnhofsplatz 14 Radboxen als Doppelstockanlage und eine Fahrradsammelanlage mit 20 Doppelstockparkern errichtet. Insgesamt werden an diesem Standort somit 34 Stellplätze verfügbar sein, die zukünftig über die Plattform (www. dein-radschloss.de) zur Buchung bereitstehen. Der Umstieg zu klimafreundlichen Verkehrsangeboten wird durch die geplante Bike & Ride-Anlage am Bahnhof in Kleve optimiert.