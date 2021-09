Das XXL-Kinderland des Circus Maximum bietet viel Hüpfspaß an.

Freizeit Kleve bietet einen großen Zeltpalast-Hüpfspaß an

Kleve. Das „XXL-Kinderland“ der Familie Zinnecker hat bis zum 3. Oktober in Kleve geöffnet und bietet Spaß für die ganze Familie.

Das „XXL-Kinderland“ der Familie Zinnecker bietet bis zum 3. Oktober unbegrenzten Hüpfspaß für Groß und Klein auf rund 1.900 Quadratmetern an. Im und um den Zeltpalast direkt neben dem Hagebaumarkt am Klever Ring 1 in Kleve darf auf 18 Hüpfkissen nach Herzenslust herumgetollt werden. Kinder zahlen zehn Euro, Erwachsene vier Euro. Mit Ausdruck des Flyers auf der Facebookseite (unter den Fotos) gibt es jeweils zwei Euro Ermäßigung.

Bekannt sind die Zinneckers vor allem als Betreiber des Circus Maximum

Bekannt sind die Zinneckers der Öffentlichkeit vor allem als Betreiber des Circus Maximum, der momentan ganzjährig am Wunderland Kalkar anzutreffen ist. Nach dem erfolgreichem „Safariland Drive-In“ geht es nun hüpfenderweise in die nächste Phase. Im 42 Meter großen, und zu allen Seiten nach außen offenen Hauptzelt dürfen elf große Hüpflandschaften erklommen werden. Unter anderem wartet eine Ritterburg auf ihre Eroberung, eine Winterlandschaft lädt zum Parcours und der Dschungel ruft zu wackeligen Abenteuern. Etwas kleinere Kissen gibt es im Foyer und im Outdoorbereich können sich ganz Mutige Kopf über in das Maul von Hai und Dinosaurier stürzen.

Wenn es heiß ist dürfen sich die Kleinsten im großen Wasserbecken eine Abkühlung vom Toben holen. Währenddessen können sich die Erwachsenen eine entspannte Auszeit gönnen, Sitzmöglichkeiten gibt es genug, selbstverständlich auch Speisen und Getränke zu kleinen Preisen. Mit Pommes, Hot Dogs, Nuggets, Slush Ice und Co. gestärkt lassen sich noch ganz viele Hüpfrunden dranhängen. Das Hüpfzelt ist täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Ein Test muss derzeit nicht vorgelegt werden

Auch zum Thema Corona gibt es klare Regeln: Ein Test muss derzeit nicht vorgelegt werden. Maskenpflicht besteht an der Kasse und an den Verkaufsständen. Ansonsten muss keine Maske getragen werden, es gilt die 1,50-Meter-Abstandsregel. Kinder dürfen ohne Mund-/Nasenschutz auf die Attraktionen.

„XXL-Kinderland“, Hagebaumarkt am Klever Ring 1, 47533 Kleve, von bis 3. Oktober täglich von 12 bis 19 Uhr. Kinder zahlen zehn, Erwachsene vier Euro, mit Ausdruck des Flyers über die Facebookseite (unter Fotos) gibt es jeweils zwei Euro Ermäßigung. Die Hüpfburg ist fürKinder ab 1 Jahr geölffnet. Infohotline unter 0178/3950223

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland