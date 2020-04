Kleve. Erst Ende Mai kann das Bahnhofsdach in Kleve restlos entfernt werden. Das Nest einer Ringeltaube verhindert die weiteren Arbeiten.

Mitten unter dem Bahnhofsdach, auf einem tragenden Holzträger direkt an der Hauswand, brütet ein Ringeltaubenpärchen und hat zwei Jungtiere in ihrem Gelege. Diese Bruttätigkeit sei in den letzten Wochen unbemerkt geblieben. Mehrere weitere verlassene alte Nester, die auf den Balken der Dachkonstruktion festgestellt wurden, weisen jedoch keine Bruttätigkeit auf. Unmittelbar vor Beginn der Abrissmaßnahme wurde der Stadt Kleve angezeigt, dass sich dort ein Vogelpaar eingenistet hatte, so dass bereits am Montag die Abrissmaßnahme kurzzeitig gestoppt worden ist.

Die Taube muss erst zu Ende brüten können

Die brütende Ringeltaube. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Baudezernent Jürgen Rauer teilte am Mittwochabend im Bauausschuss mit, dass es einen Ortstermin gegeben habe. Erst nach Aufklärung der Sachlage und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Kleve konnten die Arbeiten in einem Teilbereich wieder aufgenommen werden. Am Dienstag, 28. April, fand ein weiterer Ortstermin mit allen am Bau Beteiligten, Vertretern der Bahn und der Naturschutzbehörde statt, um die artenschutzrechtlichen Belange und die technischen Möglichkeiten zu erörtern. Eine besondere Schwierigkeit besteht durch den laufenden Bahnbetrieb, der nicht gefährdet werden darf. Diese sogenannte Sperrpause des Gleises 1 ist derzeit bis zum 30. April befristet und kann nicht ohne weiteres verlängert werden. Jürgen Rauer sagte, dass zwei Felder des Bahndaches vorerst nicht abgerissen werden können.

Störung der Bruttätigkeit wäre nicht unzumutbar

Da die Bruttätigkeit nicht unzumutbar gestört und das Nest nicht beseitigt oder verlagert werden darf, können die Abrissarbeiten in dieser Woche nicht vollständig abgeschlossen werden. Als Ergebnis wurde ein zweiter Abrisstermin für den zu belassenen Teil des Daches abgestimmt. Dazu wird die Sperrpause Ende Mai für einen Tag, nachdem die Jungvögel das Nest verlassen können / haben, erneut angeordnet. Der Abriss kann dann vollständig beendet werden. Zwischenzeitlich können alle anderen Arbeiten auf dem Bahnsteig weitergeführt werden.