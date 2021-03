Kleve: Caritas steht zu gleichgeschlechtlichen Mitarbeitern

Das Cover des Caritas-Magazins „einblick“ mit den Caritasmitarbeitern Anne-Kathrin Lehmann, Jutta Seven und Norbert Gerding.

Kreis Kleve. Das Magazin „einblick“ des Caritasverbandes für den Kreis Kleve greift viele Geschichten aus den Fachbereichen auf und bezieht klar Stellung.

Insgesamt 52 Seiten stark ist es und es beinhaltet nicht nur viele Geschichten über Menschen, sondern auch aktuelle Zahlen, Daten und Fakten aus dem Jahr 2020: Die Rede ist vom Caritas-Magazin „einblick“, das jetzt druckfrisch vorliegt.

Caritas steht zu seinen gleichgeschlechtlichen Mitarbeitern

In der April-Ausgabe geht es unter anderem um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Caritasverband. Und es geht mit Blick auf die aktuelle Entscheidung des Vatikans, gleichgeschlechtlichen Paaren die Segnung zu verweigern, auch um die eigenen Mitarbeiter: Der Caritasverband stellt sich hier deutlich und umso mehr hinter Petra Rommen und Edelgard Löchel. Die ehemalige Suchtberaterin und die Leiterin der Beratungsstellen für Kinder, Jugend und Familie sind seit 20 Jahren ein Paar, im August haben sie geheiratet, im Mai gehen sie gemeinsam in den (Un)-Ruhestand.

Daneben stellt die Caritas ihre aktuelle Jahreskampagne und die IT-Genossenschaft vor – übrigens ein einzigartiges Unternehmen in der Diözese Münster.

Bei der Caritas arbeiten Menschen für Menschen: In jeder Ausgabe stellt der Verband Mitarbeiter vor. Diesmal sind es Matthias Egging, der seit Mitte Oktober den Hausnotruf koordiniert, sowie Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven, die seit Anfang des Jahres die Nachfolge von Norbert Gerding in der Gemeindecaritas angetreten sind. Letztere sind auch auf dem Titelblatt zu sehen.

Auch die verschiedenen Fachbereiche des Caritasverbandes Kleve warten mit aktuellen Themen auf. Im Fachbereich Soziale Hilfen wird beispielsweise auf die Finanzierung der Flüchtlingshilfe aufmerksam gemacht, Stefan Schraven von der Sozialberatung berichtet von einer besorgniserregenden Entwicklung. Im Fachbereich Pflege und Gesundheit ist die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) ein großes Thema. Und dann ist da die Geschichte über Monika Heinsohn aus Kalkar: Die 60-Jährige absolvierte erst mit Anfang 50 ihre Ausbildung zur Altenpflegerin. Heute sagt sie: „Ich liebe meinen Job“.

Im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie stellt die Caritas nicht nur ihre einzigartige Behindertenhilfe der Einrichtung „Die Münze“ vor, sondern auch die neuen Ansprechpartnerinnen für die Fachdienste Integrationshilfen und Offener Ganztag. In der April-Ausgabe findet sich traditionell auch der Jahresbericht mit den aktuellen Zahlen, Daten und Fakten und ein Jahresrückblick.

„Unsere Mitarbeiter leisten Tag für Tag Großartiges.“

Das Magazin des Caritasverbandes Kleve erscheint zweimal im Jahr. Der Caritasverband möchte damit Einblicke in die Arbeit des Wohlfahrtsverbandes geben. „Unsere Mitarbeiter leisten Tag für Tag Großartiges. Sie tragen mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Unser ,einblick‘ möchte genau das thematisieren. Zudem möchten wir auf aktuelle Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Verbandes, auf Positivbeispiele und Missstände aufmerksam machen“, sagt Vorstand Rainer Borsch.