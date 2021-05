Kleve: Clivia bietet vor Fronleichnam mehr Testzeiten an

Um das Testzentrum in der Herzogstraße zu entlasten, legt der Clivia-Testbus einen Zwischenstopp in der Klever Innenstadt - Nähe Deutsche Bank - ein.

Kleve/Kerken. Die Clivia-Gruppe erweitert am 2. Juni in allen Testzentren in Kleve und Kerken die Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Auch der Testbus hält länger.

Guten Nachrichten für alle, die vor dem langen Wochenende einen Schnelltest benötigen: Die Clivia-Gruppe erweitert am 2. Juni in allen Testzentren in Kleve und Kerken die Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Zudem ist wie immer mittwochs zwischen 6.30 und 18.30 Uhr auch der Testbus im Kleverland unterwegs. Um das Testzentrum in der Herzogstraße zu entlasten, legt der Bus zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr einen Zwischenstopp in der Klever Innenstadt - Nähe Deutsche Bank - ein.

„Wir wollen allen Bürgern gerade vor dem Feiertag die Möglichkeiten zum Schnelltest geben und nicht zuletzt über diesen Weg natürlich auch die Gastronomie unterstützen“, erklärt Clivia-Geschäftsführer Christian Nitsch. „An allen Standorten wird mit und ohne Termin getestet. Wir appellieren, vorab einen Termin online zu reservieren, um Warteschlangen zu vermeiden.“ Termine gibt’s unter https://clivia-gruppe.de/testzentrum/Testmöglichkeiten.

Mehr Testmöglichkeiten vor dem langen Wochenende

Testmöglichkeiten gibt es in Kleve am 2. Juni im Clivia-Haus, 6 bis 20 Uhr (Tichelstraße 11); Herzogstraße 7.30 bis 20 Uhr (Herzogstraße 14); Clivia-Tagespflege 6 bis 8 Uhr & 16 bis 20 Uhr (Querallee 2); Clivia-Testbus 6.30 bis 12.15 Uhr & 14 bis 18.30 Uhr (Fahrplan online) https://clivia-gruppe.de/testbus/

Testmöglichkeiten in Kerken am 2. Juni: Bahnhof Nieukerk 8 bis 20 Uhr; Gaststätte „Zum Alten Rathaus“ 9 bis 12 Uhr & 15 bis 20 Uhr. An Fronleichnam sind Testungen in Kleve nur im Clivia-Haus zwischen 6 und 15 Uhr möglich. In Kerken öffnet das Testzentrum am Bahnhof Nieukerk von 10 bis 15 Uhr und das Testzentrum in Aldekerk von 15 bis 18 Uhr.

