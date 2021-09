Kleve: Das Studium Generale startet wieder im Wintersemester

Kleve/Kamp-Lintfort. Unter dem Titel „Vom Feld auf den Tisch – Ernährung neu denken“ gibt’s im Wintersemester zwölf Veranstaltungen an der Hochschule Rhein-Waal.

Passend zum neuen fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Ernährungssysteme“ startet im Oktober 2021 das Studium Generale, eine öffentliche Vortragsreihe an den beiden Standorten der Hochschule in Kleve und Kamp-Lintfort. Unter dem Titel „Vom Feld auf den Tisch – Ernährung neu denken“ finden im Laufe des Wintersemesters 2021/22 insgesamt zwölf Veranstaltungen statt.

Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit

Bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 12. Oktober 2021, gibt Professor Dr. Christa Liedtke Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Vortrag Transformation ist Gestaltung: „Der Ressourcenkonsum wächst weltweit wie auch die Konsumgütermärkte. Der globale Wohlstand nimmt zu, eine äußerst positive Entwicklung, die auch in Zukunft möglichst alle Menschen der Welt erreichen sollte. Die Reduktion von Hunger und Armut sowie die Nachhaltigkeit unserer Produkt- und Dienstleistungssysteme und Infrastrukturen bedingen eine Klimawende. Der Internationale Ressourcenrat spricht hierzu von einer Entkopplung der Wohlstandsentwicklung vom Ressourcenkonsum und einer absoluten Senkung der Ressourceninanspruchnahme. Wir müssen also die Dematerialisierung materialisieren, um „Wohlstand für Alle“ (Ludwig Erhard) global zu ermöglichen.“

Außerdem stellt Kathrin Meinhold als Koordinatorin des neuen Forschungsschwerpunkts selbigen vor und referiert über die Transformation zu nachhaltigen Ernährungssystemen. Um ihren Beitrag in diese Richtung zu leisten, will die Hochschule Rhein-Waal in ihrem neuen Forschungsschwerpunkt ‚Nachhaltige Ernährungssysteme‘ einen Fokus auf angewandte transformative Forschung in diesem Bereich legen. Durch die Kombination der fachlichen Expertise in den verschiedenen Fakultäten sollen Lösungsansätze erforscht werden, wie auch in Zukunft Nahrungsmittel in ausreichender Menge bereitgestellt werden können, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu gefährden.

Die kostenfreien Veranstaltungen ermöglichen einen Austausch und Diskussionen

Die Veranstaltung richtet sich an alle Bürger, Studierende, Schüler, Mitarbeiter sowie Wissenschaftsinteressierte und steht für einen Anspruch auf allgemeine, universale Bildung. Die kostenfreien Veranstaltungen ermöglichen einen Austausch und Diskussionen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur Teilnahme ist ein Nachweis (geimpft, genesen, getestet) erforderlich, in den Gebäuden der Hochschule besteht Maskenpflicht.

